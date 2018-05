Mit positiven Zahlen wartet Kämmerer Christian Link in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Neukirchen im Gasthaus Engelhardt auf. 2018 rechnet er mit weiteren Zuwächsen auf der Einnahmeseite im Verwaltungshaushalt.

Bauland erschließen

Niedrigzinsphase nutzen

Hintergrund sei ein erwarteter Zuwachs bei den Steuereinnahmen und staatlichen Zuschüssen. Das habe zur Folge, dass trotz der Mindestzuführung in den Vermögenshaushalt für Investitionsmaßnahmen finanzielle Mittel zur Verfügung stünden. "Damit wird der erfolgreiche Weg der Konsolidierung des Gemeindehaushaltes fortgesetzt", betonte Bürgermeister Winfried Franz.Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben bei 4,8 Millionen Euro ab. Noch über diese Summe hinaus reicht der Vermögenshaushalt mit 5,1 Millionen Euro. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat das Zahlenwerk.Neue Baugebiete sollen außerhalb des Gemeindehaushalts über Geschäftsbesorgungsverträge beziehungsweise Erschließungsträger verwirklicht werden. Zusammen mit der Optimierung bestehender Bebauungspläne wolle die Gemeinde so dem Rückgang der Bevölkerungszahlen entgegenwirken, erläuterte der Kämmerer Christian Link bei der Vorstellung des Haushaltes und der vorgesehenen Investitionen 2018.Darunter fällt der Abschluss der Bauarbeiten am neuen Feuerwehrhaus in Neukirchen, die Errichtung einer Kinderkrippe am alten Standort und der Kauf eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr Holnstein-Mittelreinbach. Während der Flurbereinigung Röckenricht beteilige sich die Gemeinde an den Kosten von Straßen und Bauwerken. Dem Ende entgegen die Abschnitte I und II des Breitbandausbaus.Weitere Investitionsmaßnahmen stehen in den Bereichen der Entwässerungsanlage und der Wasserversorgung Neukirchen an. Bedarf an verschiedenen Ersatzbeschaffungen meldet der Bauhof. Schließlich will die Gemeinde auch die restlichen Lampen der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umrüsten. Dazu sei die Aufnahme von Krediten nötig. Angesichts der derzeit günstigen Situation auf dem Kapitalmarkt sei die Gemeinde bemüht, sich eine möglichst langfristige Zinsbindung zu sichern.Schließlich solle die Neuverschuldung in einem erträglichen Maß gehalten und der Schuldenrückführung ein deutliches Gewicht eingeräumt werden, empfahl der Kämmerer: "Bei gleichbleibender wirtschaftlicher Entwicklung ist im Finanzplanungszeitraum die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Neukirchen gegeben."

Verwaltungshaushalt

Wichtige EinnahmenEinkommensteueranteil: 1,3 Millionen Euro Schlüsselzuweisung: 1 Million Euro Kanalgebühren: 350 000 Euro Gewerbesteuer: 200 000 Euro Zuschuss Kindergarten: 200 000 Euro Straßenunterhaltszuschüsse: 165 000 Euro Grundsteuer B: 150 000 Euro Verbrauchsgebühren Wasserversorgung Neukirchen: 190 000 Euro Einkommensteuerersatzleistung: 100 000 Euro Umsatzsteueranteil: 80 000 Euro Konzessionsabgabe: 50 000 Euro Grundsteuer A: 45 000 Euro Verbrauchsgebühren Wasserversorgung Röckenricht: 60 000 EuroAusgabenKreisumlage: 990 000 Euro Personalkosten: 570 000 Euro Verwaltungsumlage: 440 000 Euro Personalkostenzuschüsse Kindergarten: 350 000 Euro Schulverbandsumlage: 220 000 Euro Straßenunterhalt: 170 000 Euro Unterhalt Entwässerungsanlage: 160 000 Euro Zinsen: 120 000 Euro Stromkosten im Abwasserbereich: 100 000 Euro Einleitung Kläranlage Sulzbach-Rosenberg: 90 000 Euro Unterhalt Wasserversorgung Neukirchen: 50 000 Euro Betriebskosten Straßenbeleuchtung: 40 000 Euro Gewerbesteuerumlage: 35 000 Euro Unterhalt Neukirchner Hof: 30 000 EuroVermögenshaushaltZuführung vom Verwaltungshaushalt: 450 000 Euro Entnahme aus der allgemeinen Rücklage: 890 000 EuroFeuerwehrhaus NeukirchenZuschuss vom Land: 180 000 Euro Hochbaumaßnahmen: 590 000 Euro Nebenkosten: 150 000 EuroFeuerwehr HolnsteinAnschaffung Mittleres Löschfahrzeug: 85 000 EuroKinderkrippe NeukirchenHochbaumaßnahmen: 100 000 Euro Nebenkosten: 100 000 EuroGemeindeverbindungsstraße Röckenricht - FrombergHochbaumaßnahmen: 50 000 Euro Nebenkosten: 8500 Euro Tiefbaumaßnahmen: 215 000 Euro Nebenkosten: 20 000 EuroBauhofMaschinen, Fahrzeuge: 100 000 EuroStraßenbeleuchtungErwerb, Umrüstung: 100 000 EuroEntwässerungsanlageEinzelanschlüsse: 25 000 Euro Baukosten Einleitung nach Sulzbach-Rosenberg: 50 000 Euro Herstellungsbeiträge: 30 000 EuroHauptstraße/Peilsteiner StraßeTiefbaumaßnahme: 250 000 EuroFriedhofTiefbaumaßnahmen: 10 000 EuroBreitbandausbauZuschuss vom Land: 720 000 Euro Tiefbaumaßnahmen: 680 000 EuroWasserversorgung NeukirchenHerstellungsbeiträge: 4000 Euro Tiefbaumaßnahmen, Netzerweiterung und Nebenkosten: 75 000 Euro Leitungserneuerung: 190 000 EuroWasserversorgung RöckenrichtHerstellungsbeiträge 13 000 Euro Wasserleitung Fromberg - Kleinfalz: 100 000 Euro Wasserleitung Fromberg - Niederricht: 12 000 Euro Nebenkosten: 150 000 Euro. (bt)