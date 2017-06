Die Gemeinde muss sich heuer gewaltig strecken, um große Investitionen zu bewältigen. Das geht nicht ohne Verschuldung, aber die Maßnahmen waren notwendig. Sie sind im Haushalt aufgeführt, den der Rat beschloss.

Zahlen zum Haushalt 2017 Verwaltungshaushalt: Volumen 4 547 000



Ausgaben



Kreisumlage: 990 550 Euro



VG-Umlage: 423 850 Euro



Schule, Kindergarten: 563 700 Euro



Personalkosten: 511 550 Euro



Kosten Abwasseranlagen: 323 500 Euro



Unterhalt Straßen, Fahrzeuge: 204 100 Euro



Zinsen: 128 150 Euro



Abwasseranlagen: 323 500 Euro



Einnahmen



Schlüsselzuweisung: 989 700 Euro



Einkommensteueranteil: 1 188 000 Euro



Abwassergebühren: 466 800 Euro



Grundsteuern: 196 900 Euro



Gewerbesteuer: 200 000 Euro



Sonstige Einnahmen, Zuschüsse: 752 000 Euro



Vermögenshaushalt: Volumen 4 359 750



Ausgaben



Tilgung Kredite: 311 350 Euro



Baumaßnahmen: 1 870 400 Euro



Breitbandversorgung: 1 070 800



Einnahmen



Zuführung aus Verwaltungs-Haushalt: 323 900 Euro



Entnahmen Rücklagen: 19 600 Euro



Investitionszuweisung: 413 700 Euro



Zuschuss Breitband: 859 300 Euro



Verschuldung Ende 2017: 5 724 630 Euro

(fm) Nach einigen Vorberatungen mit den Fraktionen bastelte Christian Link von der VG-Kämmerei das umfangreiche Zahlenwerk und stellte den Haushalt 2017 vor. Das Finanzvolumen ist mit 4 547 000 Euro im Verwaltungs- und 4 359 750 Euro im Vermögenshaushalt "ansehnlich2, wie es hieß. In ersterem sind die laufenden Geschäfte enthalten, während die großen Brocken für das neue Feuerwehrhaus und die Breitbandversorgung nebst den übrigen Anschaffungen im Vermögenshaushalt verzeichnet sind.Dazu braucht man einen neuen Kredit von 800 000 Euro zu den bereits 2016 genehmigten 1 400 000 Euro, die sich in dieses Jahr verschoben. Der Überschuss im Verwaltungshaushalt von 323 900 Euro übersteigt die Tilgungen der Kredite und erfüllt so die gesetzlichen Vorgaben. In der Schlussbemerkung wird festgestellt, dass die Gemeinde dem Rückgang der Bevölkerungszahlen mit Ausweisung neuer Baugebiete und der Optimierung vorhandener Bebauungspläne begegnen will. Auch die übrigen Investitionen Im Wasser- und Abwasserbereich sind nötig. Der Gemeinderat beschloss Haushaltsplan und -satzung, den Stellenplan sowie den Investitions- und Finanzplan 2016 bis 2020.Es gab dazu in Einzelfällen der Investitionen noch einiges zu beraten und beschließen. So stand die teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten zur Debatte. Vom Bayernwerk war dazu Markus Windisch erschienen und beantwortete die zahlreichen Anfragen und nannte den Kostenaufwand. Eine Prüfung habe ergeben, dass 60 Leuchten dringend umzurüsten sind, der Rest werde 2018 erledigt. Die Maßnahme bringe "eine erhebliche Stromeinsparung und rentiert sich in absehbarer Zeit", so Windisch.Auch die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs (MLF) für die Wehr Holnstein war unaufschiebbar. Beratungen und Vorschläge ergaben zwei Varianten - mit oder ohne Allradantrieb. Die Meinungen gingen auseinander, letztlich hielt man den Kauf ohne Allrad für geeignet. Beim Projekt Bayern-W-LAN macht Neukirchen mit. Ein Zugangspunkt wird im Rathaus installiert. Ein zweiter im Bahnhofsgebäude habe sich erledigt, weil die Bahn den Verkauf des Gebäudes überlegt.Die Eheleute Erras reichten den Plan für ein Wohnhaus ein. Dazu wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Gegen die Nutzungsänderung des alten Heimbucherhauses von Töpferei in eine Verkaufsstelle für Backwaren ab es keine Einwände. Weiter gab Bürgermeister Winfried Franz Beschlüsse aus früheren, nichtöffentlichen Sitzungen bekannt. Dazu gehören unter anderem der Abbruch des Sommeranwesens, der Verkauf des Geländes altes Feuerwerhrhaus und etliche Vergaben beim Gerätehausneubau.