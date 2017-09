Klare Ergebnisse haben die beiden Bürgerentscheide in Neukirchen zu einem geplanten Einkaufsmarkt am Ortsrand von gebracht: Bürgerentscheid 1 sprach sich für den Bau eines Discounters an der Etzelwanger Straße aus, Bürgerentscheid 2 wollte genau dies verhindern. Bei der ersten Frage antworteten 77,66 Prozent der Wähler mit einem Ja, 22,34 Prozent mit Nein. Bei dem zweiten Bürgerentscheid votierten 71,02 Prozent der Wähler mit einem Nein, 28,98 Prozent mit einem Ja. Konkret bedeutet das: Neukirchen möchte einen Discounter.

Seit dem Frühjahr wurde intensiv über einen neuen Verbrauchermarkt diskutiert. Gegner sowie Befürworter legten seither ihre Argumente auf den Tisch. Bei einer Informationsveranstaltung im April befürworteten die im Gemeinderat vertretenen Parteien mehrheitlich einen Discounter. Bürgermeister Winfried Franz hob damals hervor, dass ohne den Verbrauchermarkt, ein weiterer Verlust an Kaufkraft zu befürchten sei. Im Ortsinneren gebe es laut dem Gemeindeoberhaupt keine geeignete Fläche, denn die Betreiber wünschten sich unbedingt ausreichend Flächen zum Parken.Die Gegner eines Nettomarkts führten an, dass sie von der Gemeinde übergangen worden seien. Keine Informationen habe es im Vorfeld gegeben, innerörtliche Einzelhändler seien vom Ruin bedroht und das Schwerlastverkehrsaufkommen für die Zulieferung sei nicht hinzunehmen. Der Gemeinderat hatte sich dann einstimmig entschlossen, ein Ratsbegehren „Pro Einkaufsmarkt“, zu initiieren.Insgesamt waren 2020 Gemeindebürger stimmberechtigt und die Wahlbeteiligung lag bei 81,2 Prozent.