"Nachhaltige Ortsentwicklung oder Discountmarkt"

Zum Bürgerentscheid über die Ansiedelung eines Lebensmitteldiscounters in Neukirchen:

Die Bürgerinitiative "Stärkung der Ortsmitte" hat Argumente für oder gegen einen Discountmarkt in ihrer Bürgerinformation dargestellt. Die Bürger können somit entscheiden, ob die Argumente unseriös sind oder zutreffen.Es bedeutet nicht das Ende der ortsansässigen Metzger und Bäcker, aber der bestehende Lebensmittelmarkt wird nicht weiter existieren können. Die Lebensmittelbranche ist kein Wachstumsmarkt, sondern ein Verdrängungswettbewerb.Am Ortsrand muss mit einer Neuansiedlung gerechnet werden. Deshalb besteht ein Flächennutzungsplan für ein zusätzliches Wohngebiet. Ein Gewerbegebiet im Anschluss an ein Wohngebiet ist nicht zulässig. Falls sich der Gemeinderat darüber hinwegsetzt, muss mit einer gerichtlichen Prüfung gerechnet werden.Eine nachhaltige Planung der Ortsentwicklung, mit Einbeziehung der örtlichen Unternehmer, ist notwendig. Besonders im Gebiet um die Raiffeisenbank kann eine zukunftsorientierte Ortsentwicklung geplant werden. Hier könnte eine "Neue Mitte Neukirchen" mit modernen Geschäften und Café entstehen. In Edelsfeld oder Illschwang wurden in den letzten 30 Jahren wesentlich mehr Wohnhäuser gebaut, obwohl kein Supermarkt vor Ort ist. Deshalb wird nur durch einen neuen Discountmarkt mit 5000 Quadratmetern Flächenverbrauch keine positive Ortsentwicklung und die Ansiedlung von jungen Familien erreicht.Hans und Ingrid Hiltel, Neukirchen___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.