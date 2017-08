Der geplante Bau eines Lebensmittelmarkts am Ortsrand von Neukirchen beschäftigt den Gemeinderat weiter. Nachdem er in der vorausgegangenen Sitzung ein Bürgerbegehren für zulässig erklärt hat, setzt er ihm jetzt ein Ratsbegehren entgegen. Eine Sicherung baut er auch ein.

Fragestellungen Dem Bürgerbegehren "Ortsmitte erhalten - deshalb keinen Lebensmittelmarkt an der Etzelwanger Straße" setzt das Ratsbegehren die Fragestellung entgegen: "Sind sie dafür, dass die Gemeinde planungsrechtlich den Weg bereitet, damit ein Lebensmittelmarkt an der Etzelwanger Straße gebaut werden kann?"



Über Bürger- und Ratsbegehren soll zugleich abgestimmt werden. Für Klarheit soll gegebenenfalls eine Stichfrage sorgen: "Falls die beiden Bürgerentscheide 1 und 2 in einer miteinander nicht zu vereinbaren Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beziehungsweise Nein beantwortet werden, welche Entscheidung soll gelten?" (bt)

Von Gemeinderat Christian Beyer kam der Vorschlag, dem Bürgerbegehren zur Errichtung eines Lebensmittelmarkts an der Etzelwanger Straße ein Ratsbegehren entgegen zu stellen, teilte Bürgermeister Winfried Franz mit. Damit solle den Bürgern die Möglichkeit einer eindeutigen Willensbildung gegeben werden.Rechtliche Hintergründe erläuterte der Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft, Hans Loos. Da Bürger- und Ratsbegehren den Wählern zugleich vorgelegt werden dürften, seien keine wesentlich erhöhten Kosten bei zu erwarten. Für den Fall, dass die Ergebnisse unvereinbar sein sollten, empfahl Loos, eine Stichfrage zu formulieren. Dem schloss sich das Gremium einstimmig an.Gemeinderat Peter Achatzi schlug vor, im Mitteilungsblatt der Gemeinde beide Entscheide vorzustellen. Uneins waren sich die Räte über die Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Während Hans Zacharias forderte, das Bürgerbegehren an die erste Stelle zu setzen, da es früher eingegangen ist, entschied die Mehrheit mit neun gegen zwei Stimmen, erst das Ratsbegehren zu platzieren.Das Amt für ländliche Entwicklung (ALE) habe bei einer Besprechung in Tirschenreuth zugesichert, bei der Lösung von Problemen während der Dorferneuerung zur Verfügung zu stehen, informierte Bürgermeister Winfried Franz. Besprochen wurden ebenfalls die erhöhten Förderungsmöglichkeiten bis zu 70 Prozent, die auch private Grundstücksbesitzer beantragen können. Empfohlen wurde, der Gemeinde von Beginn an einen Dorferneuerungsplaner zur Seite zu stellen. Das nahm der Gemeinderat einstimmig an.Wenn das Wohnanwesen Hauptstraße 35/37 wie vorgesehen 2017 abgerissen werde, bestehe die Gefahr, dass Zuschüsse der Dorferneuerung verloren gehen, gab Bürgermeister Winfried Franz zu bedenken. Aus diesem Grund sollte der Abbruch als Dorferneuerungsmaßnahme mit der Aussicht auf Zuschussgewährung erfasst werden. Er könnte dann aber erst 2018 erfolgen. Diesem Vorschlag schlossen sich neun Gemeinderäte an; zwei lehnten ihn ab.Der Bebauungsplanentwurf Bergleite soll nach Rücksprache mit dem Erschließungsträger gelockert beziehungsweise geändert werden, erklärte Bürgermeister Franz. Eine enge Festlegung der Ausdehnung von Baukörpern und deren Gestaltung berge das Risiko, dass für spätere Bauanfragen gegebenenfalls Befreiungen erteilt werden müssten. Gegen eine Stimme wurde der bisherige Bebauungsplanentwurf entsprechend geändert. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung und das Planungsbüro TB-Markert mit der Durchführung der Öffentlichkeit- und Behördenbeteiligung.Einstimmig erklärte sich der Gemeinderat mit der Erneuerung der Edelstahlgeländer im unteren Bereich des Friedhofs in Neukirchen einverstanden. Damit verbunden ist eine überplanmäßige Ausgabe.