Großen Anklang fand die 22. Auflage der Gemeindemeisterschaft der Hobbykegler, die heuer wieder von den Sportkegelclubs Fortuna Neukirchen und Schwarz-Gelb Etzelwang ausgerichtet wurde. Insgesamt 54 Mannschaften, also 216 Teilnehmer, spielten um den Sieg.

Bei den 27 Männermannschaften gelang den alten Herren des 1. FC Neukirchen mit 765 Kegel die Titelverteidigung. Rang zwei sicherte sich das BRK Neukirchen mit 755 Kegel, hauchdünn vor der VFTN Kirchenreinbach (754). Ebenfalls mit Urkunden belohnt wurde der Bügelexpress (730) auf Rang vier sowie die Herren der Waldlust (691).Einen klaren Sieg fuhren die Frauen der Reservisten Holnstein (682 Kegel) in der mit 15 Mannschaften besetzten Damenklasse ein. Auf den Plätze zwei und drei landeten der Stammtisch Kümmerling (682) und das Team der Apotheke, die Giftmischer, mit 596. Rang vier und fünf ging an die Volleyballerinnen aus Neukirchen (586) und an die Frauen des BRK (556).Auch im Jugendbereich konnten sich die Ausrichter über eine zahlreiche Teilnahme freuen. Insgesamt zwölf Mannschaften traten an, wobei das neu formierte Perspektivteam von Fortuna Neukirchen mit 560 Kegel das beste Ergebnis erzielte. Zwar hat keiner der eingesetzten Spieler bislang Pflichtspieleinsätze bestritten, jedoch erhielten sie einen gesonderten Pokal für ihre Leistung und können so motiviert in ihre erste Saison starten. Deshalb erhielt die Mannschaft der Waldlust (535), die nur knapp hinter den Fortuna-Jugendlichen lag, den Pokal des Siegers. Über die Ränge zwei und drei konnten sich die Jugendlichen der Feuerwehr Neukirchen (453) sowie des Bruderbunds Fromberg (396) freuen. Die "kleinen Waldlusterer" verpassten mit 391 Kegel ebenso knapp das Podest wie die Jugend der Volleyballer.In der Einzelwertung konnte man sich besonders bei den Männern an vielen starken Ergebnissen erfreuen. So spielten sage und schreibe 13 Spieler über die 200er Marke. An Spannung nicht zu überbieten war dabei das Duell um Platz Eins. Hans Sebald vom Stammtisch Kümmerling und Thomas Tuchbreiter von den Alten Herren des 1. FC Neukirchen erzielten beide 218 Kegel. Nun musste das höhere Abräumergebnis entscheiden, bei dem sich Hans Sebald mit 80:69 durchsetzte. Auf Rang drei kegelte sich Rainer Sperber (217 Kegel) vom Stopselclub Röckenricht.Nicht weniger spannend verliefen die Wettkämpfe bei den Frauen, bei denen sich letztlich Angela Dietrich vom Team "Kugeln rum" mit 183 Kegel über den Pokal freuen konnte. Knapp dahinter lagen Bärbel Frind (BRK/181 Kegel) und Silvia Diel (Volleyball/178). In der Wertungsklasse der Jugend zeigte Jonathan Morlang mit 157 Kegel die beste Leistung. Mit etwas Abstand folgte dessen Bruder David (144) und Max Tuchbreiter (143). Die beiden Vorsitzenden Markus Luber und Roland Sperber belohnten die Sieger mit Pokalen und Urkunden. Außerdem wurden die jeweils vorletzten Mannschaften mit einem Trostpreis in Form einer Brotzeit ausgezeichnet. Hier konnte sich die Teams der Kirwaleit, der Gartenbau-Mädels und des RSC-Milu-Teams freuen.