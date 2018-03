Der 1. FC Neukirchen meldet Vertragsverlängerungen von Trainer Thomas Ficarra und Co-Trainer Stephan Hensel über die Saison 2017/18 hinaus. Die beiden Trainer kamen zu Saisonbeginn von Germania Amberg nach Neukirchen und übernahmen die erste Mannschaft nach dem Abstieg in die Kreisklasse. Verantwortlich für die zweite Mannschaft in der B-Klasse als SG Neukirchen II/Etzelwang II sind derzeit und auch weiterhin in der kommenden Saison Trainer Rainer Hartmann und Co-Trainer Joachim Thümmler. Die beiden Trainer freuen sich über die jederzeit vertrauensvolle Zusammenarbeit und hervorragende Unterstützung durch die Abteilungsleitung, um ihre Arbeit erfolgreich weiterzuführen sowie auf eine gewohnt große Zuschauerkulisse bei den Heimspielen. Auch Vorstandschaft und Spieler freuen sich über die Zusagen von Ficarra und Hensel, das gesamte Umfeld ist stimmig. Im Moment bereitet sich der derzeitige Tabellenachte der Kreisklasse Süd akribisch auf das Restprogramm von noch zehn Spielen der Rückrunde nach der Winterpause vor.