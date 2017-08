Flugplatzlauf für Kinder

Fichtelbrunn. Der Startschuss fällt heuer zum zehnten Mal. Die Luftsportgruppe Sulzbach-Rosenberg verbindet ihr zweitägiges Hallenfest mit einem Bambini-/Kinderlauf am Sonntag, 3. September. Ab 10.30 Uhr heben von der Startbahn des Vereinsgeländes in Fichtelbrunn nicht Segel- oder Ultraleichtflieger ab, sondern wetteifern Kinder um Pokale und Medaillen.

Kein Teilnehmer wird leer ausgehen, jeder erhält einen Preis, verspricht der Verein als Veranstalter. Der Lauf bietet Wettbewerbe über die drei Distanzen 500, 1000 und 1500 Meter, startberechtigt sind Mädchen und Buben der Jahrgänge 2010 und jünger bis 2002. Anmeldungen (flugplatz-fichtelbrunn@t-online.de) sind vorab bis Samstag, 2. September, möglich, bei Bedarf auch unmittelbar vor dem Wettbewerb. Danach bietet der Verein den Besuchern des üblichen Festbetrieb mit Sau am Spieß als Mittagstisch an.Das Hallenfest der Luftsportgruppe beginnt am Samstag, 2. September, um 14 Uhr. Als Beitrag zum Ferienprogramm von Neukirchen gibt es unter anderem verbilligte Rundflüge für Kinder. Daneben informieren Mitglieder rund um die Luftsportarten Segel- und Ultraleichtfliegen und ermöglichen Einblicke in ihre Vereinsmaschinen zum Anfassen.