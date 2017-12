Herren 1 - SV Obertraubling 5:3

Ein enorm wichtiger und zugleich kurioser sowie glücklicher Sieg gelang der Bezirksoberliga-Truppe gegen den direkten Verfolger. Am Start machte es Daniel Witt (3:1 Sätze, 567:564 Kegel) mächtig spannend, hatte am Ende aber das Glück des Tüchtigen. Anders Carsten Bohun (0:4, 536:552), der alle Sätze mit nur wenigen Kegeln verlor. Im Mittelabschnitt musste sich Christopher Hiltl (1:3, 527:571) zunächst von einem Fehlstart erholen und unterlag letztlich aufgrund eines durchwachsenen Abräumergebnisses. Uwe Rupprecht (4:0, 555:518) sorgte für den 2:2 Ausgleich und gewann wichtige Kegel in der Gesamtwertung zurück.Im Schlussabschnitt sollte die Spannung ihren Siedepunkt erreichen. Während Günter Rupprecht zweimal knapp gewinnen konnte, fand Markus Luber überhaupt nicht ins Spiel. Nach 13 Wurf in Satz drei schien das Spiel entschieden zu sein. Die Gäste führten mittlerweile mit rund 50 Kegel, als plötzlich Bahn 1 streikte. Trotz längerer Fehlersuche konnte der technische Defekt nicht behoben werden, was zur Folge hatte, dass zunächst Günter Rupprecht (4:0, 561:511) und sein Gegenspieler das Spiel auf den Bahnen drei und vier beendeten. Da Satz drei der anderen Paarung auf den Bahnen eins und zwei nicht zu Ende gespielt werden konnte, begann er auf den Bahnen drei und vier gemäß Sportordnung bei Null neu.Dies sollte letztlich der entscheidende Vorteil für die Fortuna sein. Markus Luber (1,5:2,5, 524:542) tat die rund 30-minütige Pause sichtlich gut. Er fand zurück ins Spiel und sicherte auf den letzten Würfen den nervenaufreibenden Sieg (3270:3258 Kegel). Am dritten Adventwochenende hat die Fortuna nun zum Rückrundenauftakt die Chance, im Heimspiel gegen den neuen Tabellenzweiten Willmering den Vorsprung weiter auszubauen.Herren 2 - TSV Schwandorf 6:0Weiter zu Hause eine Macht ist die Reserve der Fortuna. Sowohl Daniel Ortlieb (2:2, 550:528) als auch Günther Engel (4:0, 551:487) zeigten konstant starke Leistungen und hatten keine Mühe, zu gewinnen. Als dann die Schlussspieler Jochen Bohun (2:2, 528:510) und der bärenstarke Patrick Hiltl (4:0, 586:236) gleich mit 166 bzw. 164 Kegel starteten, war die Partie entschieden. Als einer der Gäste nach 60 Wurf verletzt aufgeben musste, war der glatte 6:0-Erfolg perfekt (2215:1761 Kegel). Nach Halbzeit der Saison steht Neukirchen nun solide im Tabellenmittelfeld.Herren 3 - GHBF Amberg 4:2"Unverhofft kommt oft" könnte die Überschrift über das Spiel der 3. Mannschaft lauten. Zu Hause noch sieglos, rechnete sie sich nicht viel aus gegen den Aufstiegsaspiranten aus Amberg. Doch als sowohl Reinhard Heltner (3:1, 517:467) als auch Werner Hiltl (4:0, 560:495) ihre Kontrahenten klar beherrschten, war ein Sieg plötzlich zum Greifen nah. Marcel Lübke (0:4, 507:553) und Matthias Weiß (1,5:2,5, 525:549) gaben zwar am Ende beide Duelle ab, brachten den Kegelvorsprung aber über die Ziellinie (2109:2064 Kegel).Damen - SC Luhe-Wildenau 2 5:1Eine beeindruckende Saisonbestleistung (2091:1931 Kegel) zeigten die Frauen, denen ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf gelang. Schon zu Beginn wussten Waltraud Seibold (4:0, 516:438) und Barbara Berlinski (1:3, 504:523) zu gefallen. Die tolle Leistung komplettierten die Schlussspielerinnen Andrea Übelacker (4:0, 540:440) und Birgit Höfler (2:2, 531:530), die sich mit dem letzten Wurf knapp durchsetzte. (ruw)