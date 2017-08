Den nächsten Schritt auf dem Weg des Karate Do gingen die Kinder des Shotokan Dojo Neukirchen. Sie absolvierten die Zwischenprüfung oder die nächsthöhere Gürtelprüfung des Deutschen Karate-Verbands mit Bravour.

Immer montags bereiteten sich die Kinder mit ihren Trainerinnen Ilona Aures (2. Dan) und Selina Pirner (1. Kyu) auf die Prüfung vor. Jetzt war es endlich soweit: Die Prüfer Bernhard Pirner (3. Dan) und Ilona Aures nahmen jeweils drei Prüfungsteile ab. Der erste Teil umfasste die Grundschule, die Faust- und Beintechniken zum Angriff und zur Abwehr beinhaltet. Der zweite Teil, die Kata, vereinigt diese Grundtechniken in einer festgelegten Form von Bewegungs-abläufen. Sie symbolisiert den Kampf mit mehreren Gegnern. Im dritten Teil, dem Partnertraining (Kumite), demonstrieren die Prüflinge die Anwendung der erlernten Techniken mit Partner.Trotz großer Aufregung bewiesen alle Karatekas, dass sie von ihren Trainerinnen gut vorbereitet wurden. So konnten am Ende Bernhard Pirner und Ilona Aures jedem zur bestandenen Prüfung gratulieren. Folgende Schüler freuten sich über einen weiß-gelben Gürtel als Lohn für ihren Trainingsfleiß: Jonas Endres, Anja Richthammer, Laurin Sperber, Dominik Streher und Leonie Wolf.Den 9. Kyu erwarb Lucia Marschalek. Den 8. Kyu erreichten Paul Graf, Mona Haas, Eva Kellner, Hanna Kmetsch, Sophie Kopp. Leo Laitang und Quirin Marschalek. Dominik Haas erkämpfte sich den 6. Kyu. Die Prüfer zeigten sich abschließend hochzufrieden mit den Leistungen der jungen Sportler. Ein kleiner Schritt auf dem Lebensweg des Karate Do ist getan.