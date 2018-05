Die Ausdauersportler des RSC Neukirchen starteten in die Saison: Während die Mountainbiker in Abensberg und Altenstadt unterwegs waren, wagte sich Jürgen Hartmann beim Trailrunning in Innsbruck auf eine ganz lange Strecke. Der "Ultratrail" in Innsbruck gilt als Startschuss in die Saison der Langstreckenläufer.

Hartmann entschied sich mit 170 weiteren Läufern für die längste Strecke mit 85 Kilometern und 3600 Höhenmetern. Nach dem Startschuss um 5 Uhr morgens inmitten der Innsbrucker Innenstadt führte die Strecke, gespickt mit vielen Singletrails, aber auch einigen Kilometern auf Asphalt, unter anderem über die Mutterer Hütte, den bekannten Stangensteig, die Sillschlucht oder der Akademikersteig. "Nachdem es bis zur Hälfte perfekt lief, ich schon die Mehrzahl der Höhenmeter hinter mich hatte, peilte ich eine Zielzeit von unter 10 Stunden an. Leider machte ein 'böser Wolf' und eine Blase am Fußballen dies nicht möglich", berichtete Hartmann.Dennoch zeigte er sich zufrieden: In einer Gesamtzeit von 10:42 Stunden überquerte er als 39. (11. Platz Altersklasse M40) die Ziellinie.Auf der schnellen Mountainbikestrecke in Abensberg schaffte es Maximilian Lier in der U13 aufs Treppchen.