Mofarennen lockt Unmengen Zuschauer an

Der Neukirchener Bürgermeister Winfried Franz strahlte mit der Sonne um die Wette, denn vom Zuschaueransturm auf das Mofarennen am Samstag war er überwältigt. "Da kommen tatsächlich immer mehr". Fast 30 Teams, vorwiegend aus dem Landkreis waren für das dritte und letzte Rennen für das "Mofacross der Nationen" gemeldet, aber mit "Zündapps letzter Rache" tatsächlich auch eine Mannschaft aus Paderborn. Als Favoriten galten die Vorjahressieger, die "Schlammschlucker" aus Trabnitz, und hoch gehandelt wurden auch die Teams "Robeis Racing" aus Neukirchen und "Wülde Hund" aus Sulzbach-Rosenberg. In der Seriengruppe ließ "Robeis Racing" mit John Engelhard und Daniel Kempf nichts anbrennen, gewann mit 25 Sekunden Vorsprung und stellte mit 1:29.564 Minuten auch die Serienbestzeit auf. Den Sieg in der Tuning-Gruppe holte sich Stefan Groß vom Team "Schlammschlucker" aus Trabnitz. Groß hielt alleine die drei Stunden durch und fuhr auf dem über 1000 Meter langen Cross-Parcours auch die schnellste Runde mit 1:18.627 Minuten. Unser Bild zeigt rechts Daniel Kempf, Robeis Racing (Startnummer 18), der beim Shoot-Out tapfer bis zum letzten Rennen durchhielt und sich nur dem Team "Sachs-Racing" geschlagen geben musste. Ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung folgt am Dienstag. Bild: (gf)