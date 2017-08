Es bleibt bei den zwei Rädern. Es ändert sich aber der Antrieb: Auf Teilen der Strecke des Mofarennens in Neukirchen treten am 9. September die Mountainbiker kräftig in die Pedale. Beim Drei-Stunden-Rennen des Radsportclubs gibt es in diesem Jahr eine Wertung zum ersten Mal.

Am Samstag, 9. September, lädt der Radsportclub Neukirchen die Biker an die Schönlinder Straße. Das "Sparkassen-und -Conrad-Drei-Stunden-Rennen" in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg ist diesmal auch für Firmenteams interessant: Beim "Bersch-Firmencup" können Damen-, Herren- und Mixedteams an den Start gehen - die Firmenmannschaften können am Veranstaltungstag einen Bike-Kurzcheck machen lassen. Zudem erhält die Firma mit den meisten Teams am Start einen Sonderpreis. Für alle anderen Altersklassen zählt das Mountainbikerennen zum Jura-MTB-Cup.Spaß am Sport steht im Vordergrund: Die Strecke ist in Abschnitten identisch mit der des kürzlich ausgetragenen Mofarennens, nahezu komplett einsehbar und garantiert spannende Wettkämpfe. Start und Ziel des rund 2300 Meter langen Rundkurses befinden sich nach dem Ortsausgang an der Schönlinder Straße. Die Jüngsten der Klasse U 9 starten um 11.15 Uhr. Für sie wird ein Kurs von rund 1000 Metern Länge ausgeschildert. Danach werden die Teilnehmer in weiteren Läufen entweder im Zweierteam oder alleine Spaß am Biken haben. Das Hauptrennen startet um 13.30 Uhr.Anmeldungen sind bis zum 7. September möglich, am Renntag kann nachgemeldet werden. Bei allen Rennen besteht Helmpflicht. Die Startgebühren liegen je nach Alter und Klasse zwischen 3 und 27 Euro. Ausschreibung und Anmeldung im Internet www.rsc-neukirchen.de und www.jura-mtb-cup.de. Startzeiten:Rennen 1: 11.15 Uhr Klasse U 9; Rennen 2: 11.35 Uhr U 11, U 13; Rennen 3: 12 Uhr U 15, U 17 - Stundenrennen; Rennen 4: 13.30 Uhr Damen, Junioren, Herren, Senioren Firmenteams - Drei-Stunden-Rennen.