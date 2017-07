Heißes Fußballwetter, ein hervorragender Fußballplatz, sechs hoch motivierte Teams und zwei Schirmherren: Ideale Rahmenbedingungen für das dritte Kleinfeldturnier der Freizeitfußballmannschaften, organisiert von Schall'ke 62, dem ältesten Freizeitfußballclub in Sulzbach-Rosenberg. Als Schirmherr hieß Bürgermeister Winfried Franz die Mannschaften auf dem Sportgelände in Neukirchen willkommen.

Organisator Jonny Richter und Turnierleiter Dieter Schmidt hatten die beiden Vorrundengruppen ausgelost. Nach spannenden, sehr fairen Spielen setzte sich in Gruppe I das Team der Alten Herren Neukirchen durch. Den zweiten Platz belegte ZF Electronics, den dritten Platz errangen die Playboyz.In der Gruppe II kam es nach den Vorrundenspielen zu einem Gleichstand aller Teams nach Punkten und Toren. So musste ein Neunmeterschießen über die Platzierung entscheiden. Als Sieger ging dabei das Team Wilde Kerle hervor, vor Schall'ke 62 und 2Tracht Prügel 05.In der Finalrunde spielten die Dritten, Zweiten und Ersten aller Gruppen das Schlussklassement aus. Platz fünf eroberten die Playboyz nach Neunmeterschießen mit 3:2 gegen 2TrachtPrügel. Nach der regulären Spielzeit stand es 0:0. Platz drei sicherte sich ZF Electronics nach einem spannenden Duell mit 2:1 gegen Schall'ke 62. Turniersieger wurden die Wilden Kerle, die sich nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit mit 6:5 im Neunmeterschießen gegen die AH Neukirchen durchsetzten.Bei der Siegerehrung bedankte sich der zweite Schirmherr des Turniers, Sulzbach-Rosenbergs 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein, bei Schall'ke 62 für die Organisation, bei den Schiedsrichtern und beim 1. FC Neukirchen. Zusammen mit dem Turnierleiter, Schall'ke 62-Vizepräsident Thomas Leicht, ehrte Reitzenstein die Wilden Kerle mit einem Pokal und überreichte allen Mannschaften als Preis einen Fußball.