Neukirchen/Königstein. Seit vielen Jahren verbindet die Schützengesellschaften Tell Königstein und 1912 Neukirchen eine Freundschaft. Beide Vereine arbeiten im Nachwuchsbereich zusammen. Nachdem die Königsteiner ihr Schützenheim verloren hatten, war es für die Neukirchner eine Selbstverständlichkeit, sie aufzunehmen und in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Eineinhalb Jahre währt diese Gastfreundschaft.

Als ein Rundenwettkampf der Schüler zwischen beiden Vereinen anstand, kam den Jugendleitern die Idee, ein Freundschaftsschießen zu organisieren. Sie erweiterten den Rundenwettkampf-Durchgang um ein Vergleichsschießen beider Luftgewehr- und Luftpistolen-Mannschaften. Dabei standen die Geselligkeit und die Freundschaft im Vordergrund. Bei Kaffee und Kuchen fanden sich auch viele Zuschauer im Vereinsheim in Neukirchen ein. Sie feuerten die Schützen an und sahen spannende Wettkämpfe.Im Vergleich der Schüler setzte sich die Neukirchener Mannschaft mit nur sieben Ringen Unterschied durch. Auch die Jungschützen der Vereine waren mit dem Lichtgewehr dabei. Der zweite Wettkampf sollte noch spannender werden. Er wurde im Modus "Mann gegen Mann" geschossen. Als es nach vier Duellen 2:2 stand, musste ein Stechschuss der Schützenmeister die Entscheidung bringen. Damit ging auch dieser Wettkampf an die Neukirchener.Zuletzt stand dann eine Neuauflage des bereits bekannten Duells der Luftpistolen-Mannschaften an. In diesem Wettkampf fuhren die Königstein einen 5:0-Sieg ein.