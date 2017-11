Amberg. In der Bezirksklasse Nord der Volleyballerinnen wurden in der Schwender Birglandhalle erneut 15 Sätze gespielt - der ASV Schwend II unterlag im Derby mit dem VC Neukirchen (8:15), drehte dann das Match gegen die SG Kastl/Kemnath durch ein 15:7, der VCN mühte sich ebenfalls zum 3:2 gegen die SG. Auf dem Bild Pamira Barth vom ASV Schwend II (Mitte hinten) im Duell am Netz gegen Theresa-Sophie Pirner vom VC Neukirchen (Mitte vorne), beobachtet von: Kapitänin Lea Barth, Michaela Maderer, Lena Stark und Magdalena Melzer vom ASV Schwend II (von links hinten) und weiter beobachtet von Stefanie Dietl (rechts vorne) und Jana Neidel (vorne links) vom VC Neukirchen. In der Erfolgsspur blieb Aufsteiger TuS Schnaittenbach II - in der Pleysteiner Halle holten die TuS-Mädels um Mathias Mende erst ein 3:1 im Vergleich mit den "Red Sharks" - Durchgang eins endete 30:32(!). Auch das zweite Duell mit dem SV Altenstadt gewann der TuS in vier Sätzen und setzte sich auf Tabellenplatz zwei. Bild: Ziegler