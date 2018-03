14 junge Leute an der Schwelle zum Erwachsenenleben

Die Zeit zum Aufbruch ins Erwachsenenleben ist gekommen: Am Palmsonntag konfirmierte Pfarrer Markus Vedder 14 junge Leute aus der Kirchengemeinde Neukirchen. Den Festgottesdienst in St. Peter und Paul gestalteten der Kirchenchor und der Posaunenchor mit. Kirchenvorstandsmitglied Wilhelm Ertel richtete Grußworte an die Gottesdienstteilnehmer und hieß die Konfirmierten als vollwertige Glieder der Kirchengemeinde willkommen. Als mündige Christen sind sie nun zum Abendmahl zugelassen. Mit Gebeten und Lesungen ging es zur Tauferinnerung und der Segnung der vier Buben und zehn Mädchen. Bild: Foto-Jäger