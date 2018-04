Vor 90 Jahren erblickte er in Trondorf das Licht der Welt. Nun feierte Josef Poppel in seinem Haus gegenüber der Schule bei guter Gesundheit und wachem Geist diesen hohen Geburtstag. Dabei waren Frau Anna, die drei Kinder mit Ehepartnern, drei Enkelinnen und eine Urenkelin. Weiter kamen als Weggefährten die Vertreter der Schützengesellschaft und des Arbeiter- und Kameradschaftsvereins.

Auch Bürgermeister Winfried Franz gratulierte einem hilfsbereiten und geschätzten Bürger. Für die katholische Kirchengemeinde brachte Christian Gerl mit Segenswünschen ein Präsent. Der mit zehn Geschwistern aufgewachsene Jubilar lernte während der Kriegszeit das Zimmererhandwerk.Beim Wiederaufbau packte er kräftig mit an und half aus, wo er nur konnte. Seinen Hausstand gründete er 1954 und fand einen Bauplatz für das eigene Heim am Anger. Mit unzähligen Stunden an Eigenleistung baute er für seine Familie das Haus gegenüber dem Schulgebäude.Die Arbeitsstelle wechselte 1956 zur Bundesbahn, wo er bis zur Rente als Stellwerker in Nürnberg tätig war. Doch sein gelerntes Können wandte er beim Ausbau des Schützenheims an und war in Nachbarschaftshilfe als Fachmann geschätzt. Jetzt genießt er den Ruhestand, nimmt aber immer noch am Ortsgeschehen teil.