Der Diplom-Ingenieur (FH) hat 1963 den CSU-Ortsverband Neukirchen mitbegründet und als Vorsitzender geprägt. Beruflich war er bis 1978 bei der Oberpostdirektion Nürnberg tätig. 1972 zog er in den Gemeinderat ein. Von 1976 bis 2002 lenkte er als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde. Einige bedeutende Investitionen fielen in diese Zeit, zum Beispiel der Kauf des Landhotels Neukirchner Hof.Als mit der Gebietsreform die Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen entstand, übernahm er deren Vorsitz und übte ihn von 1978 bis 2002 aus. Zu seinen Ämtern in der CSU kamen die Aufgaben als Kreisrat und Fraktionsvorsitzender. Lange Jahre war er auch Vorsitzender der Zweckverbände Wasserversorgung Schmidtstadt und Bachetsfeld, ebenso beim Schulverband.Daneben nahm er sich die Zeit, sich in örtlichen Vereinen und der katholischen Kirche zu engagieren. Bis heute fungiert er als Aufsichtsrat im Caritasverband Sulzbach-Rosenberg, der Träger des St.-Barbara-Altenheims in Sulzbach-Rosenberg ist. In den Jahren der Erweiterungsbauten und der energetischen Sanierung brachte er seine Fachkenntnisse ein.Die politischen Ämter gehören der Vergangenheit an. Im Ruhestand widmet sich der Jubilar gerne der Familie mit Gattin Monika, der Gartenpflege und dem Wandern in unserer schönen Region. Auch interessiert er sich für das örtliche Vereinsgeschehen, wenn nicht ein gutes Buch lockt oder schöne Musik im Haus erklingt.