Sein örtlicher Ableger in Neukirchen hat bei der Jahresversammlung eine positive Bilanz gezogen. Er kann auf eine stabile, zuletzt wieder zunehmende Mitgliederschar zählen. Zur Jahresversammlung im Neukirchener Hof hatte sich allerdings nur ein kleines Häuflein der 117 Mitglieder eingefunden.Vorsitzender Günther Weinfurtner stellte neben der Modernisierung des Landesverbands die eigenen Aktivitäten darstellen. Die Anschaffung eines Gerüsts, das bei Bedarf verliehen und fachmännisch aufgestellt werde, hat sich als gute Investition erwiesen. Sammelbestellungen von Heizöl und die gemeinsame Feuerlöscherprüfung sparten bares Geld. Die monatlich erscheinende Verbandszeitschrift bringe Ratschläge zu aktuellen Themen ins Haus. Die jährliche Wanderung führte ins Umland mit Tierbesuch und Kaffeepause. Die 2. Vorsitzende Jaqueline Misch lobte die fachliche Unterweisung bei den Bereichstreffen, die man in zwei Ausschusssitzungen behandelte.Wichtig für die Gemeinde sei die Eigenheimer-Vereinigung, der Bürgermeister Winfried Franz weiter eine gute Entwicklung wünschte. Landesvorstandsmitglied Petra Weiß war froh, dass in Neukirchen eine gute Vorstandschaft wirke, da es immer schwerer werde, Funktionsträger zu finden. Sie schnitt die geplante Popularklage gegen den Staat wegen der Straßenausbaubeiträge an. Hier bestünden gute Erfolgsaussichten. An die Rauchmelderpflicht erinnerte sie.Nach ihren Grußworten wirkten Franz und Weiß bei der Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder mit. So halten Jürgen Knötig seit 25 Jahren, Heidi Postrach und Dieter Weiß seit 40 Jahren dem Verband die Treue. Das Ehrenzeichen für besondere ehrenamtliche Tätigkeit wurde Walter Pilhofer verliehen. Die Vereinsehrung für zehn Jahre Mitgliedschaft ging an Philipp Grandl, Martin Hahner, Helmut Hartmann, Jürgen Herzog, Norbert Hoffmann, Margarete Schauß und Helene Seidel.Nach zwei Jahren standen die Wahlen der Vorstandschaft an. Sie brachten eine Bestätigung der bisherigen Vereinsführung. Sie macht sich besonders die Mitgliederwerbung zur Aufgabe.Der Landesverband hat dazu auch eine kleine Prämie bereitgestellt. Zum guten Abschluss der Versammlung trat Gartenfachberater Arthur Wiesmet in Aktion. Er präsentierte Beispielen der immer beliebter werdenden Hochbeete.