Der Auftrag heißt öffentliche Wortverkündigung und Verwaltung des Abendmahles: Diplom-Religionspädagogin Ann-Kathrin Förderreuther wird ihn ehrenamtlich in der Kirchengemeinde Neukirchen und im Dekanatsbezirk Sulzbach-Rosenberg ausüben.

Dekan Karlhermann Schötz betonte in seiner Einführungsrede, dass ohne solche Beauftragungen, ohne Lektoren und Prädikantinnen das gottesdienstliche Leben in den Kirchengemeinden sehr leiden würde. Umso dankbarer sei er, dass Ann-Kathrin Förderreuther sich bereit erklärt hatte, dieses Amt in Neukirchen ehrenamtlich zu übernehmen. Gerade in Urlaubszeiten oder bei Krankheit von Pfarrern seien solche Beauftragungen eine große Unterstützung.Die Religionspädagogin war in München von Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler zu diesem Dienst berufen und beauftragt worden. Mit einem Wohnsitzwechsel endet die Beauftragung und muss dann erneuert werden.Ann-Kathrin Förderreuther stammt aus der Region. Sie ist in der Kirchengemeinde Illschwang aufgewachsen und hat sich dort lange Zeit in der Jugendarbeit engagiert. Nach dem Studium der Religionspädagogik trat sie ihre erste Stelle in Deggendorf an und wechselte dann nach München. Im vergangenen Jahr kehrte sie mit Ehemann und zwei kleinen Kindern wieder in die Heimat zurück.Als Religionspädagogin kann sie sowohl im Religionsunterricht als auch in der Gemeindearbeit eingesetzt werden. Im Augenblick liegt der persönliche Schwerpunkt in der Erziehung der beiden kleinen Kinder. Dennoch wollte Ann-Kathrin Förderreuther ihre Gaben auch in die Gemeinde einbringen.Nach dem von Posaunenchor und Kirchenchor festlich ausgestalteten Gottesdienst waren die Besucher voll des Lobes über die Predigt. Sie begrüßten die neue ehrenamtliche Mitarbeiterin und gratulierten ihr.