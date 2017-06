Neidstein/Ermhof. In diesen Tagen wurde die deutsch-französische Partnerschaft zwischen dem Landkreis Amberg-Sulzbach und dem Kanton Maintenon in offiziellem Rahmen gefeiert. Man blickt mittlerweile auf eine im Zeitraum von 50 Jahren stetig gewachsene Freundschaft zurück, wobei gesellschaftliche Gruppen und vor allem zahlreiche Bürger beider Länder als Gastgeber oder Gäste einen wesentlichen Beitrag leisten, heißt es in einer Presse-Info.

Aber auch kulturelle oder historische Gemeinsamkeiten verbinden, wobei in dieser speziellen Partnerschaft der ehemalige Eigentümer von Schloss Neidstein, Dr. Philipp Theodor Freiherr von Brand, eine wichtige Rolle einnahm. War es doch der Freiherr von Brand, der als Leiter der Protokollabteilung in der Bayerischen Staatskanzlei den ersten Anstoß zu einer Partnerschaft zwischen dem damaligen Landkreis Sulzbach-Rosenberg und dem Kanton Maintenon gab und 1967 zu den Mitunterzeichnern der Partnerschaftsurkunde zählte. Also lag es auf der Hand, eine Besichtigung des Schlosses Neidstein in das Veranstaltungsprogramm zu integrieren und dann anschließend, den Spuren der Karolinger und von Karl dem Großen folgend, die Informationsstätte in Ermhof (Bodendenkmal, Kirche St. Martin) in der Gemeinde Neukirchen zu besuchen.Dr. Konrad Wilfurth, der das Schloss Neidstein (Gemeinde Etzelwang) 2009 erwarb, empfing die französischen Gäste bei bestem Wetter und gab einen Einblick in die Historie des Gebäudes. Eine Schlossführung, rundete die Tour ab. In St. Martin/Ermhof erläuterte Ortsheimatpfleger Walter Schraml die Gegebenheiten. Bürgermeister Winfried Franz und Ulla Hartmann begleiteten die Gäste und dienten als Dolmetscher.