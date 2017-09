Mittelreinbach. Die Bewohner von Mittelreinbach haben die Ernte eingefahren und ihren Dorfplatz mit allem geschmückt, was Garten und Feld hergegeben haben. In diesem Jahr ist vor allem die Kürbisernte besonders reichlich ausgefallen, was vor Ort an den verschiedensten Exemplaren zu bestaunen ist. Zum bevorstehenden Erntedankfest ist der Dorfplatz in Mittelreinbach jeden Herbst für viele Wanderer und Radfahrer beliebtes Ausflugsziel, um einmal inne zu halten und zu staunen, was die Natur Wunderbares wachsen lässt. Bild: exb