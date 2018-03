Über ein volles Gotteshaus freut sich am vergangenen Samstagabend Pfarrer Roland Klein in St. Peter und Paul Neukirchen. Anlass für den gut besuchten Gottesdienst ist hoher Besuch aus Eichstätt.

Schon tagsüber weilte Bischof Gregor Maria Hanke bei der Diözesanratsversammlung in Neukirchen. Als spirituellen Höhepunkt des Tages hielt er den abendlichen Gottesdienst zusammen mit Ortspfarrer Roland Klein, Domkapitular Alfred Rottler und Generalvikar Isidor Vollnhals.Roland Klein bedankte sich in seinem Vorwort für die Offenheit, die der Bischof auch vor dem Hintergrund des Finanzskandals im Bistum an den Tag legte. In seiner Einführung ging das Diözesanoberhaupt auf die laufenden Ermittlungen ein, die von der Staatsanwaltschaft geführt werden. Dabei arbeiteten die kirchlichen Stellen konstruktiv mit den Behörden zusammen.Ihre Finanzverwaltung habe die Diözese zur Vorbeugung von solchen Vorfällen neu strukturiert. Der Bischof bedauerte den Vertrauensverlust und bat gleichzeitig um Mitarbeit bei der Neuorganisation, um wieder für die Kirche vor Ort arbeiten zu können. Der Gottesdienst wurde vom Chor Swabedoo musikalisch mitgestaltet.Im Anschluss an die Messfeier waren alle Anwesenden zum Sektempfang ins Kernhaus eingeladen. Bei dieser Gelegenheit wollte es die politische Gemeinde nicht versäumen, dem Bischof einen Eintrag in ihr Gästebuch zu gewähren. Bürgermeister Winfried Franz versicherte dem Bischof, dass er in Roland Klein einen fleißigen Priester vor Ort in der Pfarrgemeinde hat. "Das muss er auch sein, nachdem er vor drei Jahren Neukirchen zusätzlich zu seiner bisherigen Pfarrgemeinde in Pommelsbrunn und Heldmannsberg übernommen hat", fügte Franz hinzu. Roland Klein gab das Lob zurück und hob hervor, wie gut die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen kirchlicher und politischer Gemeinde am Ort funktioniere.Bevor der Eintrag ins Gästebuch der Gemeinde erfolgte, bedankte sich Christian Gärtner, Vorsitzender des Diözesanrates, bei der Pfarrgemeinde für die freundliche Aufnahme. Im Anschluss klang der Abend gemütlich bei Speis und Trank aus. Bischof Hanke nahm sich Zeit für Gespräche mit den Neukirchenern sowie für das eine oder andere Foto.