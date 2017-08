Blattlaus & Co. in eindrucksvollen Bildern

Um Sympathien für Blattlaus & Co. wirbt Garten-Fachberater Arthur Wiesmet am Sonntag, 3. September, in Neukirchen. So leicht lassen sich die kleinen Tierchen nicht in die Kategorien Schädling oder Nützling trennen. Zu sehen sind die Grüne Blattwespe (im Bild) und andere Gartenbewohner. Der öffentliche Vortrag beim Landesbund für Vogelschutz beginnt um 20 Uhr im Neukirchner Hof, Eintritt frei. Bild: exb