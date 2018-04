Sanitätsdienste beim Mofarennen und anderen Veranstaltungen, Einsätze der Helfer vor Ort und die Blutspendeaktionen sind Arbeitsschwerpunkte des Rotes Kreuzes in Neukirchen. 2017 ist noch eine neue Aufgabe dazugekommen.

Ehrungen Jugendrotkreuz



10 Jahre: Karin Engelhardt, Hannah Berendes



5 Jahre: Johannes Steger



BRK-Bereitschaft



35 Jahre: Markus Richthammer



40 Jahre: Gudrun Pickel, Wolfgang Rattai . (rtw)

Schön, euch zu sehen - so denken diejenigen, die Hilfe erfahren oder bei Veranstaltungen durch eure Präsenz ein Gefühl der Sicherheit haben. 2. Bürgermeister Wolfgang Rattai

Jahresbilanz zogen die Mitglieder der Bereitschaft sowie des Jugendrotkreuzes Neukirchen im Pfarrzentrum Kernhaus bei ihrer Hauptversammlung mit Ehrungen. Mit der Begrüßung aller Anwesenden sprach Bereitschaftsleiter Leonhard Pickel auch zugleich seinen Dank für mehr als 2400 geleistete Einsatzstunden im vergangenen Jahr aus."Der Einsatz in dieser Größenordnung ist nur möglich, weil sich die vielfältigen Arbeiten auf viele Schultern verteilen", betonte Pickel. Kreisgeschäftsführer Björn Heinrich richtete die Grüße des Kreisvorstands aus. Besonders dankte er für die Übernahme der Altkleidersammlung, die nach einem unerwarteten Ausfall auf Kreisebene den jeweiligen Ortsgruppen zufiel.Die Gemeinde vertrat 2. Bürgermeister Wolfgang Rattai. "Schön, euch zu sehen - so denken diejenigen, die Hilfe erfahren oder bei Veranstaltungen durch eure Präsenz ein Gefühl der Sicherheit haben", sagte der Bürgermeister anerkennend. Als Zeichen für die Wertschätzung, die der BRK-Bereitschaft in der Gemeinde gelte, nannte Rattai die hohe Spendenbereitschaft an die Helfer-vor-Ort-Gruppe, die auch bei der Weihnachtsspende der Geschäftsleute bedacht wurde.Den Jahresbericht trug Leonhard Pickel vor. 2017 wurde eine Gesamtzahl von 2405 Einsatzstunden erreicht. Die Einsatzbereiche mit den meisten Stunden waren hierbei die Sanitätsdienste bei Veranstaltungen wie dem Mofarennen oder Laufsportveranstaltungen, Krisenintervention, Einsätze der Helfer vor Ort sowie die Organisation der Blutspendetermine.Bei der Aus- und Weiterbildung gesellte sich zu Erste-Hilfe-Schulungen für Betriebe und Feuerwehren auch ein Sanitätskurs mit 25 Teilnehmern. Im vergangenen Jahr kam dann das Einsatzgebiet Altkleidersammlung neu hinzu, das zuvor auf Kreisebene geregelt wurde. Hier wurden in 140 Arbeitsstunden fünf Großcontainer voll Altkleidern gesammelt. Ein beträchtlicher Teil der Erlöse aus dieser Sammlung kommt der örtlichen Gemeinschaft zugute.Die Leiterin der örtlichen Gruppenarbeit, Johanna Rattai, übernahm den Jahresbericht des Jugendrotkreuzes (JRK). Dank des Einsatzes der Gruppenleiter gelang es wieder, wöchentlich in zwei Altersklassen Gruppenstunden für mehr als 50 Mitglieder anzubieten. Neben Erste-Hilfe-Themen kamen Spaß und Spiel bei den Treffen nicht zu kurz. Die Teilnahme an den JRK-Wettbewerben auf Kreis- und Bezirksebene brachte erfreuliche Ergebnisse.