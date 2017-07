Ermhof/Neukirchen. Seit einigen Jahren ist sie wieder ein festes Ritual im Veranstaltungskalender: Zur Ermhofer Kirchweih an der Dokumentationsstätte St. Martin in Ermhof lädt der Förderverein am Sonntag, 30. Juli, die Bevölkerung ein.

Reichlich Parkmöglichkeiten stehen auf dem Wiesengelände östlich der Kreisstraße zu Verfügung. Für die musikalische Unterhaltung ist ebenso wie für Essen und Trinken gesorgt. Angeboten werden Kuchen, Kücheln oder Deftiges vom Grill, wie Bratwürste, Fleischspieße und Steaks. Zum Ausschank kommt das Bier der Schlossbrauerei Holnstein.Kirchweihauftakt ist heuer bereits um 10.30 Uhr, so dass ausreichend Gelegenheit für den Frühschoppen und das Mittagessen gegeben ist. Am Nachmittag sorgt das Duo Luber-Reinhard für Stimmung. Schutz bei Regen bietet die Maschinenhalle der Familie Seitz.Die Anfänge der Kirchweih von Ermhof bei Neukirchen liegen zwar im Dunkeln, doch ist mit großer Wahrscheinlichkeit von einer uralten Tradition auszugehen. Ungewöhnlich ist die Tatsache, dass ein Ort mit einer ehemaligen St. Martins- und St. Wendelinskirche eine sommerliche Jakobi-Kirchweih feiert (Gedenktag Jakobus d. Älteren ist der 25. Juli). Stand vielleicht gar der große spanische Nationalheilige Jakobus (begraben in Santiago de Compostella) Pate im mittelalterlichen Wallfahrerdorf in der Oberpfalz?Kaum noch bekannt ist die Tatsache, dass früher gemeinsam mit Ermhof auch Truisdorf, Haid und Pilgramshof Kirchweih feierten. Bis ins 20. Jahrhundert hinein existierten im kleinen Weiler mit der Martinskirche sowohl eine Winter- als auch eine Sommerwirtschaft, in denen Ortsbewohner wie Fremde gerne einkehrten. Beide Lokalitäten sind untrennbar mit dem Namen Johann Fleischmann verbunden.Ältere Anwohner und Gäste erinnern sich noch an die bis weit in das vorige Jahrhundert betriebene Kellerwirtschaft unter den lauschigen Bäumen des Buchenberges. Dieser idyllisch gelegene Biergarten öffnete am 4. Mai 1890 zum ersten Mal seine Pforten. Der legendäre Bauer und Gastronom Johann Fleischmann verfasste aus diesem Anlass ein Mundartgedicht, das er sowohl im Sulzbacher Wochenblatt als auch im nahen Frankenland veröffentlichte. Mit launigen Worten pries das Ermhofer Original gut gelagertes, kellerfrisches Bier sowie herzhafte Brotzeiten wie Butterbrot, Schinken und Backsteinkäs' an.