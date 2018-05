Neukirchen. Ein 66-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall schwer. Zur Unfallzeit war der Radfahrer auf der Hauptstraße ortseinwärts unterwegs. In die gleiche Richtung fuhr auch eine 64-jährige Pkw-Fahrerin, die dann nach rechts in die Straße "Am Anger" einbog. Zwar kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer nicht miteinander, jedoch stürzte der Fahrradfahrer, als die 64-Jährige in die Straße einfahren wollte.

Ungeachtet der Geschehnisse setzte die Frau ihre Fahrt ungestört fort. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Sturz eine Kopfverletzung und mehrere Prellungen. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden an dem Fahrrad beläuft sich auf etwa 50 Euro. Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter der Telefonnummer 09661/87440 in Verbindung zu setzen.