Fromberg. Alle Plätze waren heuer beim Familienabend des Schützenvereins Bruderbund Niederricht-Fromberg im Vereinslokal Übler in Fromberg besetzt, zur Freude des Schützenmeisters Werner Grünthaler. Bürgermeister Winfried Franz lobte in seinem Grußwort den Bruderbund als feste Größe in der Gemeinde. "Der Verein wird gut geführt und die Wirtsleute passen." Auch Gauschützenmeister Georg Schmer war positiv überrascht über den Zulauf, den der Bruderbund hat. So viele Schützen bei einer Königsproklamation habe er im Gau schon lange nicht mehr gesehen. Nachdem der Verein auch elektronische Schießstände plane, sieht Schmer eine gute Zukunft.

Anschließend begannen Schützenmeister Werner Grünthaler und sein Stellvertreter Helmut Sperber mit den Ehrungen. Gerhard Kellner ist seit 25 Jahren beim Bruderbund, Helmut Aures und Andreas Schmidt sind 25 Jahre beim OSB. Konrad Pilhofer und Georg Strobel wurden für 50 Jahre beim Bruderbund geehrt, Georg Hagerer für 50 Jahre beim OSB. Anton Hammer kann auf 60 Jahre beim Bruderbund zurückblicken, Hans Pickel auf 60 Jahre Verein und OSB.Der Höhepunkt des Abends kam mit der Königsproklamation. 53 Schützen wollten es dieses Jahr wissen, der neue Regent bei den Bruderbundschützen ist Sebastian Ertel durch einen 50,0-Teiler; neue Liesel wurde Eva-Marie Kolb mit einem 467-Teiler, Jugendkönig blieb Maximilian Herold (235-Teiler). Als Ritter stehen den Würdenträgern Eric Pilhofer (76-Teiler) und Jörg Grädler (207-Teiler) zur Seite. Auf Meister legte Eric Pilhofer 100,8 Ringe vor, ihm folgten Werner Zimmer mit 100,5 und Sebastian Grünthaler mit 99,8 Ringen. Auf Meister-Glück drehte sich Fortuna. Hier gewann Sebastian Grünthaler mit einem 11,3-Teiler, Werner Zimmer wurde wieder zweiter trotz einem 13,7-Teiler und Eric Pilhofer half der 15,3-Teiler nur zum dritten Platz.Bernd Übler zeigte einmal mehr seine sichere Hand an der Pistole mit 47,1 Ringen, ihm folgten Johannes Kolb (46,5) und Eric Pilhofer (46,4). Pistolen-Glück gewann Johann Sperber durch einen sagenhaften 10,1-Teiler. Auf den Plätzen folgten Richard Neumüller (87,4) und Manfred Rubenbauer (105). Nach der Preisverteilung wurden die jungen Regenten würdig gefeiert.