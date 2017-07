Sie sind gerngesehene Gäste bei den geselligen Veranstaltungen und Kirchweihen im weiteren Umland. Das geht schon seit dem Kennenlernen von Ernst und Sieglinde Binder beim "Ramm" so. Das war vor über 50 Jahren, und bis zur Hochzeit dauerte es nicht lange.

So konnten die beiden nun ihre goldene Hochzeit feiern. Wen wundert es, dass dazu ein Zelt vor das Haus mitten in den Feldern Richtung Schönlind aufgestellt wurde. Darin fanden sich die Familie mit zwei Töchtern samt Gatten und drei Enkeln, der Mutter und drei Geschwistern samt Anhang ein. Dem immer lebensfrohen Paar gratulierten auch Bürgermeister Winfried Franz und der Männergesangverein, der seinem ältesten "Jungsänger" ein kleines Konzert mitbrachte. Für Musik war auch gesorgt.Und natürlich tauchten Freunde auf, die vom Jubiläum wussten: Der frühere Kfz-Mechaniker war überall als hilfsbereit bekannt, ebenso seine Sieglinde im nahen Neukirchen. Das einmalig gelegene Grundstück hat das Paar nach und nach in ein kleines Paradies verwandelt. Der handwerklich vielseitige Ernst machte das meiste selbst, für den Garten war Sieglinde zuständig. Die bunte Krüglsammlung auf den Zaunlatten fällt jedem Vorbeifahrenden auf. Ernst ist auch ein gewiefter Schwammerlsucher und Naturfreund. So wollen die beiden den Lebensabend weiter im freundschaftlichen Kreis genießen.