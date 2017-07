Als 1999 der Schulverband für die Grundschule die Mittagsbetreuung für ein Jahr einführte, wagte sich Renate Schröter an diese Aufgabe. War es doch damals noch Neuland und man musste sich die Organisation selbst erarbeiten.

Mit viel Engagement, Fantasie und Einfühlungsvermögen gelang es, nach Unterrichtsschluss die zunächst elf Kinder für zwei Stunden in einem freien Klassenzimmer zu betreuen. Das Programm entwickelte sich von selbst, Ruhezeit wechselte mit Spielen, Basteln und vor allem Erledigung der Hausaufgaben. Auch kleine Geburtstagsfeiern sorgten für Abwechslung.Das Probejahr bewährte sich, immer mehr Schüler kamen dazu und seitdem gehört die Betreuung zum festen Ablauf im Schulleben.Die Vorteile für Schüler und Eltern, die aus beruflichen Gründen erst später ihre Kinder abholen konnten, sowie der gute Ruf führte zu immer größeren Gruppen, heißt es seitens der Schule. So wurde vor einigen Jahren die Betreuung verlängert und Renate Schröter hatte zeitweise bis zu 55 Schüler in ihrer Obhut. Das ging nicht mehr alleine und mit Edith Reil sprang eine weitere Kraft mit ein. Mit dem Renteneintritt im November 2016 zog sich Renate Schröter zurück, wobei sie in der Übergangszeit ihre Nachfolgerin Inge Beck in der kurzen Gruppe einarbeitete. Doch jetzt kam der endgültige Abschied mit einer fröhlichen Feier. Die ganze Schülerfamilie erfreute mit Liedern und Gedichten, während Schulleiterin Birgit Monitor und Ulrike Appel vom Elternbeirat die Verdienste um die lobenswerte Ergänzung des Schulablaufs lobten und mit Präsenten dafür dankten.Als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit Schule, Lehrkräften und Verband lud Renate Schröter zu einem Abschiedsessen ein, bei dem Bürgermeister Winfried Franz seine Anerkennung für die vielen Jahre der positiven Begleitung der Kinder namens des Schulverbands aussprach.Die Einrichtung bleibt und wurde um eine lange Gruppe ergänzt, die Irina Teichrieb bis 16 Uhr betreut.