Wenn Hubertus im Kalender steht, ist die Namenstagsfeier der Jäger nicht mehr weit. Sie hielten auch heuer an dieser alten Tradition fest. Im Stadel der Familie Stiegler, der mehr einem Tiermuseum ähnelt, trafen sie sich mit den Geistlichen beider Konfessionen in Ermhof zu einer Andacht.

Ermhof . In Jägerkluft gewandet, strömten die Mitglieder der Kreisgruppe Sulzbach-Rosenberg in den geschmückten Raum als Kleinod jägerischer Trophäen. Nach dem Weckruf der Bläsergruppe unter Leitung von Rudi Grädler hieß die Vorsitzende Lore Kaiser ihre Kollegen willkommen, unter ihnen die Bürgermeister Winfried Franz (Neukirchen) und Dieter Dehling (Illschwang). Winfried Franz freute sich über die besinnliche Feier, in der die Jäger ihre Verantwortung für Natur und Tiere ausdrücken. Im ökumenischen Gottesdienst von Pfarrerin Anja Matthalm und Pfarrer Roland Klein wurde in Psalmen, Lesung und Evangelium sowie Gebeten an die Bewahrung der Schöpfung erinnert, die durch Ausbeutung bedroht wird.Die Sage von Hubertus, der als reicher Sohn rücksichtslos jagte und dem ein Hirsch mit dem Kreuz zwischen dem Geweih begegnete, führte zu dessen Bekehrung und Demut. Er wurde Priester und später Bischof und ist seitdem Patron der Jäger. So wie der Hirsch dem Heiligen den richtigen Weg wies, solle auch die Jägerschaft handeln und das Wild schützen und pflegen.Melodisch eindrucksvoll steuerten die Hornbläser ihre Rufe als Zwischentöne bei. Mit dem Segen wurde das gemütliche Beisammensein eingeläutet, bei dem die Jäger ihre Erfahrungen austauschten und ihren Zusammenhalt stärkten.