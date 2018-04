Der Widerstand formiert sich: Bürger machen mobil gegen die Pläne, nahe Schönlind in Sichtweite der Osterhöhle einen Solarpark zu errichten. Das Naherholungsgebiet werde durch die Freiflächen-Anlage zerstört, argumentieren sie. Und vor allem fühlen sie sich nicht eingebunden seitens der Gemeinde.

Sie haben sich am Ort der Planung getroffen und stellen der SRZ ihre Ansicht vor. Helmut Hartmann und Uwe Markert sprechen für immer mehr Bürger, die sich gegen diese Anlage aussprechen. Das Gebiet liegt südlich von der Bahnlinie Neukirchen-Sulzbach, eine landwirtschaftliche Fläche von der Straße zur Osterhöhle Richtung Neukirchen, etwa 3,3 Hektar groß."Wir wollen die Schönheit der Natur und Heimat erhalten, aber der geplante Solarpark Schönlind zerstört das bedeutendste Naherholungsgebiet Neukirchens von überregionaler Bedeutung, am Bodendenkmal Osterhöhle und dem Fünf-Flüsse-Radweg gelegen", erklärt Hartmann, und Uwe Markert stellt fest: "Ein Solarpark dieser Größe ist mit dem Landschaftsbild dieses kleinen Tales nicht vereinbar!"Es sei widersinnig, Tourismuswerbung mit der Landschaftsschönheit zu betreiben und diese gleichzeitig zu zerstören. Die im Gleisdreieck Neukirchen zwischen den Strecken nach Weiden und Schwandorf geplante PV-Anlage dagegen sei völlig unbestritten, sie störe nicht und passe auch dorthin. Hartmann unterstreicht, dass niemand gegen regenerative Energien sei, "aber nur dort, wo es sinnvoll ist, etwa auf dem Dach des neuen Feuerwehrhauses."Demokratie beginne im Kleinen: "Die Bürger wurden nicht eingebunden durch rechtzeitige Information!", kritisiert der Sprecher und fragt weiter: "Wer profitiert davon? Wird dann in Richtung Sulzbach noch weitergebaut?" Die folge dieses gemeindlichen Fehlverhaltens sei eben dann ein Bürgerbegehren.Uwe Markert kritisiert, dass die Anlage zwar pro forma eingegrünt werden solle, aber trotzdem von überall her sichtbar bleibe. Er entdeckt Parallelen zu einem umstrittenen Vorhaben des Gemeinderates vor fast 20 Jahren, hier in der Nähe ein Industriegebiet auszuweisen.Im Übrigen zeigt er sich "entsetzt" über die Aussagen von Bund-Naturschutz-Vorsitzendem Peter Zahn in der Presse. Fazit der beiden Sprecher: Landschaftsästhetisch sei eine derartige große, eingezäunte Anlage nicht zu vertreten. "Nicht nur würde der Flächenverbrauch weiter erhöht, der Solarpark würde auch das Ende des Liebreizes einer bisher unverbauten Landschaft´bedeuten."Die Initiative will weiterhin dafür arbeiten, die Schönheit des Tales zu erhalten und die Freiflächen-Anlage zu verhindern. Demnächst beschäftigt sich der Gemeinderat wieder mit dieser Angelegenheit. Auch hier gibt es durchaus geteilte Meinungen.