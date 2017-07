Die Auflösung des Hauptschulverbandes Neukirchen-Königstein ab dem Schuljahr 2019/2020 dürfte wohl wegen Schülermangels nicht mehr zu verhindern sein. Das war die mehrheitliche Meinung des Gemeinderates bei der Sitzung im Rathaus.

Das Schulamt habe deshalb den Gemeinderat aufgefordert, dieser Auflösung zuzustimmen, erklärte Bürgermeister Winfried Franz. "Was passiert, wenn wir dagegen stimmen?", fragte Leo Rösel. Man sollte den Schulstandort nicht vorzeitig abschreiben, forderte Irene Sperber. Denn bis 2019/2020 könne durchaus eine positive Entwicklung eintreten. Diese Schließung des Schulhauses sei ein weiteres Beispiel für eine verfehlte Bildungspolitik in Bayern, warf Hans Sebald in die Diskussion ein.Nach der Frage von Gemeinderat Hans Zacharias, was mit dem Schulhaus passiere, einigen anderen kritischen Beiträge und einem entsprechenden Antrag von Gemeinderat Peter Achatzi, stimmte das Gremium der Forderung des Schulamtes nicht zu, sondern nahm diese lediglich zur Kenntnis. Mit dem Ratsinformationssystem der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen können sich Bürger über Daten von öffentlichen Sitzungen von Gremien und Gemeinderäte zusätzlich über nicht öffentliche Daten informieren, erläuterte Dieter Scherbaum. Auf einer Plattform haben die Räte außerdem die Möglichkeit, sich und ihre politische Arbeit der Bevölkerung zu präsentieren. Die technische Handhabung stellte Sabrina Hermann vor.Nach Ansicht des Teambüros Markert, sollten an dem bereits genehmigten Bebauungsplanentwurf Bergleite einige gestalterische Änderungen vorgenommen werden, erläuterte Sabrina Weiß vom gemeindlichen Bauamt. Dies sei rechtlich noch möglich. Diese Änderungen hätte der Bauherr schon bei der Vorstellung einfordern können, kritisierten verschiedene Räte. Deshalb sei keine neue Abstimmung nötig, gegebenenfalls sollte die Abstimmung verschoben werden, sprach sich Gemeinderat Hans Zacharias aus."Für was brauchen wir eigentlich einen Bauplan, wenn jeder so bauen kann, wie er will?", gab Gemeinderat Christian Sperber zu bedenken.Gegen zwei Stimmen beschloss das Gremium, der Bauausschuss sollte sich zusammen mit dem Projektleiter nochmals damit befassen und das Ergebnis zeitnah dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegen.