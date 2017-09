Lockenricht. 2013 hatten junge Leute zum vorerst letzten Mal in Lockenricht einen Kirwabaum ausgetanzt. Nach einigen Jahre Pause fanden sich heuer wieder zwölf Kirwapaare zusammen, um das Traditionsfest zu feiern. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie vor allem am Samstag, als sich viele freiwillige Helfer einfanden, um mit den Boum zusammen den Baum aufzustellen. Gestiftet hatte ihn die Familie Siegert aus Röckenricht. Nach getaner Arbeit heizte am Abend DJ Arnie die Stimmung in der Bar an.

Am Sonntag trafen sich die Kirwaleit' im Gasthaus Bär zum Frühschoppen. Später versteckten sich dann die Kirwamoila an verschiedenen Orten im Dorf und warteten darauf, von ihren Burschen gesucht und gefunden zu werden. Das traditionelle Austanzen des Kirwabaumes dauerte etwa 15 Minuten, bis das neue Oberkirwapaar Felix Sperber und Susanne Wedel feststand. Wettertechnisch war das Timing perfekt, denn nur wenige Momente, nachdem die Paare ins Gasthaus Bär eingezogen waren, brach ein Schauer über Lockenricht herein.