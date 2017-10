Die Sommerpause der Hobby- und Freizeitmusiker ist vorbei. So starteten Jung und Alt im Gasthaus Bär den beliebten musikalischen Stammtisch. Die Kundschaft wartete schon lange darauf und verbrachte einige vergnügliche Stunden im Saal. Die Organisatoren Hans Sperber und Adolf Himmerer freuten sich über die alte Garde der Unterhaltungsgaranten sowie den sechsköpfigen Ableger "In oiner Dur" des Heimatvereins Stamm mit Lukas Graf. Und keiner hatte etwas verlernt - mit flotten Weisen per Akkordeon, Klarinette, Gitarre, Trompete und Tuba wurde man mit altgewohnten Stückln regionaler Volksmusik, aber auch Evergreens und Heimatliedern verwöhnt. In wechselnder Besetzung sprach man die Titel ab und ließ mit Boarischen, Landler, Schottisch und Polka die Stimmung steigen. Die Veteranen wie Hans Reinhardt, Willi Hafner, Erwin Renner und Rudi Kohler brauchten kein Notenblatt; beim Nachwuchs war dies schon verständlich. Je nach Temperament wippte man im Takt mit, Kirwa- und andere Stimmungslieder wurden mitgesungen. Wer diesmal den gemütlichen Abend nicht mitmachen konnte, soll sich das nächste Treffen am Freitag, 20. Oktober, vormerken.