Ehrungen und Beförderungen kennzeichnen die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Röckenricht. Ihr gehören derzeit 63 aktive und 55 passive Mitglieder an.

Röckenricht. Nach dem Schriftführerbericht von Hans Pickelmann informierte Vorsitzender Stefan Regler vom Neujahrsempfang in Neukirchen und Sulzbach, über die Maiwanderung, die Festzüge in Auerbach und Süß, die Kirchzüge in Sulzbach und Sunzendorf sowie den Tag der offenen Tür, das Weinfest und den Besuch auf Schloss Guteneck. Die Röckenrichter Wehr zähle derzeit 63 aktive und 55 passive Mitglieder.Kommandant Matthias Luber berichtete von den Einsätzen: Dreimal lag ein Baum über die Straße, einmal war eine Opferbergung mit der Drehleiter nötig. Dazu kamen je ein Hausnotruf und ein Verkehrsunfall. Ein Einsatz war besonders kurios, da beim Eintreffen der Feuerwehr nur ein "Ästchen" auf der Straße lag. Zusätzlich wurden elf Übungen und drei Funkübungen abgehalten, ein Maschinisten-, ein Zugführer- und ein Gruppenführerlehrgang sowie eine Sprechfunkausbildung wurden besucht. Höhepunkt war der Brandcontainer. Am Gerätehaus wurde ein Teil neu gepflastert, neuer Gerätewart ist Markus Sperber.2. Kommandant Hans Pirkl berichtete vom Feuerwehrsymposium und lobte Reiner Sperber, der nach dem Kommandanten die meisten Übungen besucht hat. Jugendwart Roland Luber begann seinen Bericht mit dem Jahresbeginn-Essen der Gemeindefeuerwehren. Fünf gemeindeweite Jugendübungen wurden abgehalten, das Gemeindekegeln besucht, fürs Jugendleistungsabzeichen geübt und dieses absolviert ebenso wie den Wissenstest. Jugendliche ab zwölf Jahren seien willkommen, um die derzeit sechs Mädchen und einen Jungen zu verstärken.Bürgermeister Winfried Franz wünschte, dass alle von Einsätzen gesund zurückkommen. Das Übungsprogramm betrachtete er als sehr sportlich. Aber das ehrenamtliche Engagement spiele in Röckenricht seit jeher eine große Rolle, auch die Sulzbacher seien hier gerne gesehen. Die Jugend werde immer mehr innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft geschult, denn die Zusammenarbeit werde immer wichtiger.Kreisbrandmeister Helmut Neidel berichtete zunächst von den Hageleinsätzen im Bereich Röckenricht in Atem sowie vom Sturm im Raum Vilseck, beide im August. Die Zusammenarbeit mit Sulzbach klappe sehr gut. Die FFW Röckenricht sei gut aufgestellt, vor allem bei den jungen Kräften. Anderorts müssten Wehren zusammengelegt werden, bei anderen könnten Ältere nicht aufhören, weil es an Nachwuchs mangele. Öfters rücke die Wehr umsonst aus. Das liege an den Einsatzmittelketten und Servern, aber an Besserungen werde gearbeitet. Am Ende lobte Neidel den rührigen Röckenrichter Kommandanten Luber.Die Ehrungen begannen mit dem Wissenstest, den Vanessa Sperber, Luisa Sperber, Laura Schmidt, Lena Schmidt und Paula Siegert bestanden haben. Katrin Siegert und Selina Sperber wurden zur Feuerwehrfrau und Johannes Kolb zum Oberfeuerwehrmann ernannt. Peter Schimkus ist nun Löschmeister. Tobias Eckert ist zehn und Matthias Luber 20 Jahre bei der FFW Röckenricht.Werner Luber bekam eine besondere Auszeichnung. Er wurde nach 22 Jahren Vorstandstätigkeit zum Ehrenvorstand ernannt. Bürgermeister Franz dankte Luber für das Geleistete zum 125-Jährigen im Jahr 2005. 2. Kommandant Hans Pirkl beförderte schließlich Kommandant Matthias Luber nach bestandener Zugführerlehrgang zum Brandmeister.