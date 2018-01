Ein Sportverein lebt von der jungen Generation, braucht aber genauso die Erfahrung der Älteren. Beim 1. FC Neukirchen als größtem Sportverein der Gemeinde klappt das bestens. Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit den Nachbarn.

Ehrungen Dem 1. FC Neukirchen gehören seit 25 Jahren Rene Weber und 2. Vorsitzender Siegfried Witzel an. Die Urkunde für 50 Jahre wurde Wolfgang Kimmel überreicht; die seltene Ehrung für 60 Jahre Vereinstreue nahm Günther Weinfurtner in Empfang. Zu Ehrenmitgliedern wurden Lissy Kohl und Betty Pietrzok ernannt. (fm)

Vorsitzender Joachim Thümmler nannte in der Jahreshauptversammlung im Sportheim einen Stand von 626 Mitgliedern. Unter ihnen sind 217 Jugendliche.Zufrieden äußerte sich Thümmler mit der Führung des Sportheims durch Rainer George. Viele Helfer im Hintergrund setzten sich beim Bau des Verkaufsraums am Spielfeld ein. Zu den Zielen für 2018 zählten ein Anbau an diesen Raum und die Verbesserung des B-Platzes, der auch eine neue Grillanlage bekommen soll.Die finanzielle Lage des Vereins erläuterten Michael Geismann für das Baukonto und Manfred Titze für den laufenden Betrieb. Der Verein stehe auf guten Füßen und komme seinen Verpflichtungen aus den Bauten nach. Dazu trage auch der Förderkreis mit seinen Aktivitäten bei. Die Kassenprüfer Werner Linhart und Jeremias George bestätigten die korrekte Buchführung.Über die Fußballteams berichteten Joachim Thümmler und Manfred Kunert. Die Erste stieg in die Kreisklasse ab und komme nach einem holprigen Start dort jetzt besser zurecht. Die Reserve hat sich in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Etzelwang neu formiert. Im Jugendbereich arbeiten der 1. FC Neukirchen und der TSV Königstein zusammen. Das zahle sich durch gute Ergebnisse wie die Meisterschaft der D-Jugend aus.Die Gymnastikgruppe von Carola Ertel erfreut sich großer Beliebtheit bei 56 Damen. Die Tänzerinnen der Gruppe Spotlight und der Kindergarde betreut Sigrid Gömmel. Ihre Auftritte im Fasching kommen ausgezeichnet an. Das Vater-Mutter-Kind-Turnen lockt junge Eltern an; bis zu 20 Kinder sind hier dabei.Ein Förderkreis greift dem FC mit Geld und Arbeit unter die Arme. Martin Merkl erwähnte besonders die erfolgreiche Betreuung der Jugendabteilung und die Organisation eines Fußballtennis-Turniers. Die Berichte ergänzte 3. Vorsitzender Philipp Schertl mit dem Hinweis auf das 100-jährige Jubiläum 2020. Für die Vorbereitungen habe ein Festausschuss die Arbeit aufgenommen.Nachdem er die Berichte gehört hatte, sah Bürgermeister Winfried Franz den Verein mit seinen vielfältigen Angeboten gut aufgestellt. Hier werde wertvolle ehrenamtliche Arbeit für alle Altersklassen geleistet. Dies unterstütze die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten.