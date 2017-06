Als Mittler zwischen Bundeswehr und Bevölkerung sieht sich die Reservistenkameradschaft (RK) Holnstein. Diese Aufgabe füllt sie mit einem regen Vereinsleben aus. Dies zeigte sich bei der Bilanz für 2016/17.

In der gut besuchten Jahresversammlung im Gasthof Weißes Roß gab Vorsitzender Hermann Förster einen umfangreichen Tätigkeitsbericht ab. Elf Monatsversammlungen, ein Biwak und Schulungen standen auf der Liste.Die Kontakte zur Bundeswehr konzentrierten sich auf das Logistikbataillon 472 in der Kümmersbrucker Schweppermannkaserne. Offizielle Begegnungen gab es bei einem Empfang, der 60-Jahr-Feier, einem Verabschiedungsappell und dem Dialog-Forum Sicherheitspolitik.Bei Vergleichs- und Pokalschießen, dem Gemeindekegeln und Vereinsfesten im Gemeindebereich war die RK gut vertreten. Der Jahresempfang der Gemeinde gehörte wie der Volkstrauertag zum Programm. Die Kriegsgräberfürsorge konnte sich ebenfalls auf die Reservisten verlassen, sowohl bei der Einweihung des Soldatenfriedhofs Niederbronn im Elsass als auch bei der Straßensammlung.Der stellvertretende Landesvorsitzende Werner Gebhardt würdigte die Arbeit auf Verbands- und Vereinsebene. Besonders habe sich die RK bei der Organisation des Dialog-Forums in Theuern ausgezeichnet. Mit Informationen aus dem Bundesverband ergänzte er sein Grußwort. Auch der stellvertretende Kreisvorsitzende Gerhard Lindthaler hatte nur Lob für die aktive und zuverlässige RK übrig. Hermann Förster dankte er ausdrücklich für die Mitarbeit bei der Sanierung in Niederbronn.Für die Gemeinde Neukirchen bedeutet die RK einen Aktivposten im Vereinsleben der Kommune. Die gelebte Partnerschaft zum 4. Logistikbataillon 472 erscheine den Neukirchenern vielleicht selbstverständlich, aber das sei nicht überall so. Die Mitwirkung beim Volkstrauertag gehöre ebenfalls zum guten Brauch.Zum Abschluss der Jahresversammlung ehrten der Vorsitzende und der Bürgermeister langjährige Mitglieder. Seit 25 Jahren sind Christian Klinger und Manfred Nußbaum dabei, seit 20 Jahren Martin Hahner.