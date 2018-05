Zur Feier von vier Jubelkonfirmationen füllte sich die Peter-und-Paul-Kirche mit den Jubilaren und ihren Angehörigen. Vom Posaunenchor unter Kai Berendes begrüßt, der wie der Kirchenchor mit Ulla Pickelmann und Hans Pickelmann an der Orgel die Feier begleitete, zogen die Jubilare mit Pfarrer Thomas Schertel ein. Die Predigt stellte er unter das Prophetenwort "Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen." So erinnerte er an die Lebensläufe von der Jugend bis heute, an die guten und schlechten Zeiten und die Veränderungen. Gleich geblieben sei Gott, der eben in allen Lebenslagen da war. "Das Versprechen dazu gab Gott in der Taufe und hat es gehalten. Dafür sollen wir beim Jubiläum danken."