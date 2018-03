Röckenricht. Schnelle und leichte Küche werden jetzt die Frauen aus dem Ortsverband Röckenricht des Bayerischen Bauernverbands auf den Tisch bringen. Hauswirtschaftsmeisterin Ingrid Hausner zeigte, wie auch Berufstätige in kurzer Zeit mit wenig Aufwand gesunde und vollwertige Köstlichkeiten zubereiten können, die der ganzen Familie schmecken. Nach einer Sektsuppe und Asiasalat stand nicht nur Zucchini-Ricotta-Gratin stand auf dem Speisezettel. Auch Putenbraten oder Fisch im Speckmantel gab es. Ein Apfel-Tiramisu rundete den gut besuchten Kurs ab. Besonderen Spaß am Herd zeigte das "junge Gemüse", das in Zukunft nicht mehr auf Fast Food angewiesen sein wird. Bild: ker