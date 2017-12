Die Regentschaft bei der Schützengesellschaft in Neukirchen liegt für ein Jahr in zarten Händen. Die Männer halten derweil Pokale oder Scheiben fest.

Gegen Jahresende lädt die SG immer zum Königsschießen ein. Dessen Ende markiert der festliche Rahmen der Königsproklamation im Neukirchner Hof. Das Ergebnis: Königin wurde Ulrike Loos, Schützenliesl Roswitha Richter und Jugendkönigin Lena Reichenberger.Zunächst gaben die scheidenden Majestäten ihre Schützenketten ab. Um die Spannung zu erhöhen, rief Schützenmeister Benno Elefant dann erst die Preisträger der Festscheibe auf. Hier holte sich unter 67 Schützen Thomas Plickert den 1. Preis mit einem 20-Teiler vor Roswitha Richter und Jürgen Dehling.Zur Abwechslung kam die Meisterscheibe dran, die 66 Teilnehmer ins Visier genommen hatten. Martin Reichenberger erzielte mit 97 Ringen das beste Ergebnis vor Celine Ostner und Sebastian König. So viele Schützen traten auch zur Glücksscheibe an, wo Sebastian König mit einem 6-Teiler knapp die Nase vor Jens Kolb (7-Teiler) und Jennifer König (13-Teiler) hatte.Die Sparkasse hatte sechs Pokale gestiftet. In der Schützenklasse gingen sie an Thomas Plickert, Chris Holzlöhner und Roswitha Richter. Bei der Jugend trafen Sophie Mayer, Marlon Kolb und Lena Reichenberger am besten.Die Spannung war auf dem Höhepunkt angelangt. Bei der Schützenjugend hatte Lena Reichenberger am besten gezielt und wurde somit Jugendkönigin. Die Würden des Königs und der Liesl wurden gemeinsam ausgeschossen. Roswitha Richter ließ sich die Damenkette umhängen. Mit Ulrike Loos bestieg eine weitere Schützin den Königsthron. Für ihre Begleitung als Ritter stehen künftig Manfred Felsinger und Celine Ostner bereit. Die Bergwald-Musikanten spielten deshalb beiden Damen zum Königstanz auf.