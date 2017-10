Sehr viel hat sich im abgelaufenen Jahr im Inspektionsbereich III des Landkreises bei den Feuerwehren und auch im Kreisfeuerwehrverband getan.

Bei der Dienstversammlung im Neukirchner Hof begrüßte Kreisbrandmeister (KBM) Hans Sperber die Wehren aus dem nördlichen Landkreis. Vertreter von 40 Wehren waren gekommen. Kreisbrandrat (KBR) Fredi Weiß als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands zeichnete Karl-Heinz Scheibl von der Feuerwehr Ammerthal mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber aus. Weiß sprach in seiner Laudatio von großartigen Leistungen, die Scheibl für seine Wehr erbracht habe. "Am Neubau des Feuerwehrgerätehauses 2005 hat er entscheidend mitgewirkt." Zehn Jahre führte Scheibl die Ammerthaler Wehr. 2011 stellte er das neue Löschgruppenfahrzeug 10 in Dienst. Im Kreisfeuerwehrverband ist er seit fast fünf Jahren stellvertretender Vorsitzender. Zur Ehrung gratulierten ihm die beiden neuen Kommandanten Florian Baumer und Andreas Götz sowie Vorsitzender Günter Koller.KBM Sperber stellte die neuen Kommandanten und Vorsitzenden in der Kreisbrandinspektion III vor. Auch heuer wurden wieder Freiplätze für einen einwöchigen Aufenthalt im Feuerwehr-Erholungsheim Bayrisch Gmain an die Feuerwehren vergeben. Bei den Einsätzen war von einem Dachstuhlbrand bis zu einer größeren Ölspur auch im Norden des Landkreises einiges geboten.