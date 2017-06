Der letzte Musikanten-Stammtisch im Gasthaus Bär vor der Sommerpause brachte eine beruhigende Erkenntnis: Es kommen junge Leute nach, die bodenständige Klänge zu schätzen wissen.

Lockenricht. Zu den bekannten Gesichtern gesellte sich die Jugendgruppe "In einer Tour" vom Heimatverein Stamm aus Sulzbach-Rosenberg. Nahtlos fügten sich die Trachtler in das lockere Programm der Hobbymusiker ein. Aber die alten Haudegen wie Hans Reinhardt, Willi Hafner, Rudi Kohler, Erwin Renner oder Michael Leißner sahen, sehr zu ihrer Freude, noch einige Talente mehr im Saal.Dazu zählt Viola Linhard, die den erkrankten Hermann Kratzer an der Klarinette würdig vertrat. Als weiterer Neuling spielte Ben Luber auf seiner Steirischen lustig auf.Die Damen der Milchbankl-Muse durften nicht fehlen, haben sie doch in Lockenricht quasi ein Heimspiel. Auch hier wird Nachwuchsarbeit betrieben: Bei Karin Bleisteiner üben sich einige Mädchen an Gitarre und Akkordeon. Sie ließen am Stammtisch ebenfalls von sich hören.Über die Weitergabe der ländlichen Kultur freuten sich der Sulzbach-Rosenberger Bürgermeister Michael Göth und 3. Bürgermeister Herbert Pilhofer aus Neukirchen. Zur Schar der treuen Stammgäste zählen der Niederrichter Rudi Sperber und seine Frau, die seit der Gründung dabei sind. Tochter Andrea gehört ebenfalls zum Musikantenkreis. Fehlen wird dort in Zukunft der verstorbene Hellmut Zorn, dem die Organisatoren Hans Sperber und Adolf Himmerer eine Gedenkminute widmeten.