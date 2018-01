Fromberg/Niederricht. Zum 75. Geburtstag gratulierte der Schützenverein Bruderbund Niederricht-Fromberg seinem Mitglied Max Maul. Der ehemalige Waldarbeiter der Stadt Sulzbach-Rosenberg ist auch heute noch gerne draußen in der Natur und hält rund um seinen Bauernhof in Niederricht alles in Ordnung. Für den Bruderbund, dem der Jubilar schon fast 60 Jahre angehört, hat er früher die Schützenfahne getragen. Schützenmeister Werner Grünthaler gratulierte im Beisein von Manfred Pirner und Werner Luber. Bild: ker