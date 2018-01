Wie viele Traditionsvereine hat auch die Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Neukirchen-Holnstein mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Im Gedenken an die Weltkriege die Friedensbotschaft an die nächsten Generationen weiterzugeben, sieht sie als ihre Hauptaufgabe an. Das wurde bei der Jahresversammlung wieder deutlich.

Vorsitzender Hermann Förster berichteten über den Tod von fünf älteren Mitgliedern und zwei Reservisten. Durch diesen Aderlass habe sich die Kameradschaft auf 24 Personen verkleinert. Das ändere aber nichts an der Teilhabe am Vereinsleben. Im Bericht zählte Förster Empfänge bei der Gemeinde und der Patenkompanie in Gärmersdorf, die Mitwirkung im Kreisverband, das Pokalschießen mit Gewinn des Wanderpokals, die Mitfeier des Volkstrauertags und die Kriegsgräbersammlung auf. Kassier Erich Neumüller verwies auf eine stabile Finanzlage.Turnusgemäß standen die Vorstandswahlen für die nächsten drei Jahre an. Die bisherige Führung wurde überwiegend bestätigt. So bleibt Hermann Förster 1. Vorsitzender; sein Stellvertreter wurde Werner Übelacker. Das Amt des Schriftführers übernahm der Neuzugang Michael Übelacker. Kassier Erich Neumüller sowie die Prüfer Manfred Titze und Helmut Bär machen weiter. Als Reservistensprecher fungiert Manfred Titze. Die Beisitzer Felix Fohler, Georg Marx, Helmut Grünthaler und Andreas Hartmann ergänzen den Vorstand.Die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Kameradschaft bestätigte Bürgermeister Winfried Franz. Beide hätten gemeinsame Interessen bei der Patenschaft mit dem 4. Logistik-Bataillon der Bundeswehr und der Friedensmission bei der Feier des Volkstrauertags.Diese Aufgabe bestätigte auch der Kreis- und Bezirksvorsitzende des Bayerischen Soldatenbunds, Horst Embacher. Man müsse diese Werte der Bevölkerung vermitteln. Bei der Kriegsgräbersammlung gebe es immer wieder internationale Kontakte. Die personelle Entwicklung sollte dazu veranlassen, auch Frauen als Mitglieder und für Ämter zu werben.Bei der Ehrung von Andreas Hartmann und Ernst Binder, die beide für ihre 30-jährige Treue Urkunde und Ehrennadel erhielten, sprach er seine Anerkennung aus. Als Ansporn ging die Vereinskrawatte an das neue Mitglied Michael Übelacker.Die Vorschau für 2018 zeigte die bisherigen festen Termine und Aktivitäten. Dazu soll die Renovierung des alten Kriegerdenkmals im Friedhof kommen. Die Gemeinde will dies nach Aussage des Bürgermeisters unterstützen. Die Vorarbeiten will man in Bälde ansetzen.