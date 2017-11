Sie geben durch ihre Gärten und Blumenschmuck dem Ort ein freundliches Gesicht. Zudem machen sie bei örtlichen Veranstaltungen aktiv mit. Deshalb gibt es für die Gartlerfamilie des Obst- und Gartenbauvereins blühende und zweckmäßige Preise als Belohnung.

Neukirchen . (fm) Das besondere Gartlercafé hatte viele Mitglieder in den Neukirchener Hof gelockt. In gemütlicher Runde bei Kaffee und einem Kuchenbüfett, von den Damen mitgebracht, zog die Vorsitzende Sigrid Titze eine gute Bilanz für das vergangene Gartlerjahr. "Alle machten mit, die Gemeinde unterstützte nach Kräften. Deshalb ein großes Dankeschön." Sie rief zur Nachwuchs- und Mitgliederwerbung durch Ansprechen von Freunden und Bekannten auf. Der Gewinn von jungen Leuten steht ganz oben auf ihrer Ideenliste. Dafür will sie den Erlös vom Weihnachtsmarkt einsetzen.Bürgermeister Winfried Franz lobte das aktive Vereinsleben, das die Gemeinschaft belebt. Dazu trägt auch die Beratung und Unterstützung des Gartenbaubetriebs Weigl mit bei. Zur Ortsverschönerung leisten die Mitglieder einen wesentlichen Teil, auch durch die Pflege und das Schmücken der Brunnen.Als Belohnung für die Mühen bekam jeder Besucher ein Los ausgehändigt, und folglich viele Gewinne am großen Blumen- und Artikeltisch.