Fromberg. Die Wurzeln von Georg Himmerer (Mitte) liegen auf dem Himmererhof in Niederricht. Dort half er schon früh den Eltern in der Landwirtschaft. Seit seiner Hochzeit lebt er zwar in Ottensoos, aber wenn der Bruder beim Holzmachen Unterstützung braucht, packt er bis heute mit an. Treu ist Georg Himmerer der Heimat auch als Mitglied des Schützenvereins Bruderbund Niederricht-Fromberg seit 66 Jahren geblieben. Deshalb gratulierten ihm Schützenmeister Werner Grünthaler (links) und Willi Aures (rechts) an seinem 85. Geburtstag mit einem Geschenkkorb. Bild: ker