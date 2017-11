Ein markanter Bau in der Ortsmitte wacht aus seinem Dornröschenschlaf auf. Das frühere Seniorenwohnstift Weißenstein öffnet unter neuem Eigentümer und Betreiber ab Sommer 2018 wieder seine Pforten.

Nach grundlegender Renovierung und inneren Umbauten bietet das neue Pflegeheim 83 Appartements mit 112 Betten. Projekt- und Vertriebsleiter Klaus Elmer der Patrizier-Sachwert GmbH stellte beim Informationsgespräch Bürgermeister Winfried Franz die Planungen und den Ablauf sowie die neuen Zimmer per 360-Grad-Visualisierung vor. Der neue Name "Seniorenresidenz Neukirchen" solle nicht bedeuten, dass das Pflegeheim einem "exklusiven Kundenkreis vorbehalten ist. "Er soll nur die Großzügigkeit der Appartements, welche nach neuestem Standard und mit eigenen Terrassen oder Balkonen ausgestattet sind sowie die Barrierefreiheit ausdrücken", so Elmer. Der Bürgermeister und auch Verwaltungsgemeinschafts-Geschäftsführer Hans Loos waren äußerst erfreut über diese positive Entwicklung für den Ort und seine Attraktivität.Man arbeitete von Anfang an in gutem Einvernehmen zusammen, um das Vorhaben soweit wie möglich zu unterstützen. Zusätzlich werden die Appartements als Teileigentum an Kapitalanleger veräußert. Damit ist aber nicht ein Wohnplatz für den Erwerber verbunden; dies läuft über den künftigen Betreiber.