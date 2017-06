Zum ersten Mal fuhr ein Beamter der Bundespolizei am Kindergarten St. Walburga vor. Polizeihauptmeister Jens Fuhrmann kam aus der Dienststelle in Nürnberg, um den Mädchen und Buben die Aufgaben zu schildern, die er und seine Kollegen erfüllen. Im Einsatz sind sie an Flughäfen, im Bahnbereich und an den deutschen Grenzen. Ihre Ausrüstung durften die Kinder aus nächster Nähe betrachten. Besonders interessante sie der Streifenwagen mit Funkgeräten, Lautsprecheranlage, Blaulicht und Martinshorn. Bild: exb